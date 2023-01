Juez dispone libertad para Jean Alain Rodríguez

El juez del Sexto Juzgado de la Instrucción Amaury Martínez dispuso en la madrugada de este miércoles la libertad del exprocurador Jean Alain Rodríguez, variándole la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario, más el pago de una garantía económica de 50 millones a través de una empresa aseguradora, impedimento de salida y colocación de brazalete electrónico.

El Tribunal ordenó el cese de la medida de coerción consistente en prisión preventiva al exprocurador Jean Alain Rodríguez, por haber cumplido el plazo máximo de la misma conforme al mandato de la ley conforme al principio de legalidad y de acuerdo a lo previsto en los artículos 241.3 y 370.2 del Código Procesal Penal, en razón a haberse vencido el plazo máximo previsto por la ley concerniente a los 18 meses de prisión preventiva.

Al habérsele impuesto medida de coerción al imputado en fecha 8 de Julio del 2021, ello como garantía del debido proceso previsto en el artículo 69 de la Constitución de la República.

Respuesta del Ministerio Publico

Tras la decisión del juez, la magistrada Yeni Berenice respondió que «en su propia decisión el juez reconoce que persiste el peligro de fuga y aclara que eta decisión no tiene que ver ni con pruebas, ni con los hechos de la imputación. El Ministerio Publico ha dicho y reitera que esta es una acusación blindada con una cantidad de pruebas sin precedentes, en materia de persecución de la corrupción o de cualquier otra persecución de la criminalidad organizada. Es una decisión que vamos a ponderar y que nos opusimos» sostuvo Berenice.

La audiencia

La audiencia que primero fue recesada, ya que inició a las 9 de la mañana y luego fue movida para las dos de la tarde, también tuvo un receso por varias horas más durante la noche, tiempo en el cual el juez deliberaba para tomar su decisión.

En su intervención, Jean Alain se declaró inocente hasta que una sentencia irrevocable diga lo contrario, y pidió al juez le permitiera demostrar su inocencia en libertad como manda la ley.

“Yo estoy enfrentando el poderío más grande que se ha visto contra un ser humano en nuestro país. Toda la fuerza del Ministerio Público dedicada a Jean Alain; necesito estar en libertad para poder defenderme”, dijo con vehemencia al juez.

Negó que esté obstaculizando el proceso ni haya amenazado a nadie como alega el MP.

“Yo no he llamado a nadie; no he amenazado a nadie como quiere decir el MP; incluso amigos me han contactado y he evadido las conversaciones con todos”, reveló el exprocurador.

Su consejo de defensa encabezado por Carlos Balcácer y Arturo Biaggi, solicitó, sino el cese, variar la prisión preventiva por otra menos gravosa que incluya el pago de una fianza e impedimento de salida, poniendo como garante al doctor Julito Hazim.

