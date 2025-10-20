Juez Internacional de gimnasia Mery Luz Infante lidera Santo Domingo Gymnastics Classic

El Santo Domingo Gymnastics Classic 2025 se celebrará del 24 al 26 de octubre en Sport

Halls del Colegio New Horizons, con la participación de más de 700 atletas provenientes de

13 países de América y el Caribe. El evento convoca a categorías infantiles, élite, juveniles y

de desarrollo en gimnasia artística femenina y masculina.

Puede leer: Las Águilas se visten de rosa y se unen a la campaña de prevención contra el cáncer de mama

La ceremonia inaugural será el viernes 24 de octubre a las 7:00 p.m. y rendirá homenaje a la

bachata. La puesta en escena integrará danza y tradición dominicana.

Con las siguientes Jornadas de competencia:

Sábado 25 de octubre: 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Domingo 26 de octubre: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.



El evento cuenta con el apoyo y colaboración de la Federación Dominicana de Gimnasia,

presidida por el Ing. Edwin Rodríguez, reafirmando el compromiso de impulsar el

desarrollo de la gimnasia en el país y proyectar a la República Dominicana como sede de

eventos de categoría internacional.

El evento es dirigido por Mery Luz Infante juez internacional olímpica y miembro del comité

técnico de la Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG). Reconocida por su labor formativa y

su liderazgo en la región, Infante dirige el Santo Domingo Gymnastics Classic con una visión

que une alto rendimiento, educación y cultura, posicionando a la República Dominicana

como anfitrión de referencia para eventos de gimnasia.

Este evento cuenta con el valioso apoyo de Banreservas y del Ayuntamiento de Santo

Domingo, a quienes agradecemos profundamente por su respaldo y compromiso con el

desarrollo cultural y deportivo de Santo Domingo

El evento contará con autoridades del deporte nacional, delegados, jueces y entrenadores de

alto perfil, además de representantes del ecosistema deportivo y cultural.