Juez niega fianza al expresidente Alejandro Toledo

Un juez federal en San Francisco le negó el jueves libertad bajo fianza al expresidente peruano Alejandro Toledo durante una audiencia que concluyó con un arrebato de su esposa, quien comenzó a gritarles a los fiscales y tuvo que ser sacada a rastras del tribunal.

Por segunda ocasión, el juez Thomas S. Hixon negó fianza a Toledo, quien es buscado en su país por un escándalo de corrupción. “El doctor Toledo no presentó pruebas para demostrar que no existe el riesgo de que se dará a la fuga, así que mantendré la orden de detención”, dijo Hixson.

Poco después, la esposa de Toledo, Eliane Karp, comenzó a insultar y gritar a los fiscales, diciendo que serían “personalmente responsables de su muerte”, por lo que fue sacada a la fuerza del tribunal.

“íEs la vida de un hombre, maldita sea! íLo están matando!”, grito Karp.

Tres días después del arresto de Toledo el 16 de julio en su casa en Menlo Park, Hixson ordenó que permaneciera detenido argumentado que si huía “sería una seria falla diplomática de Estados Unidos por no estar a la altura de las obligaciones de su tratado con Perú”.

Desde su arresto, Toledo ha estado en confinamiento solitario en la cárcel de Santa Rita en el condado Alameda. Su abogado, Graham Archer, pidió que el expresidente fuera liberado bajo fianza y puesto bajo arresto domiciliario, ya que su salud mental se ha deteriorado.

“Es una vergüenza que lleve aquí dos meses”, dijo Archer. “La idea de que como país nos mostramos al mundo externo deteniendo a un ex jefe de Estado no violento en confinamiento solitario durante un proceso de extradición, creo que eso sería diplomáticamente inaceptable”.