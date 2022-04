Jueza deroga mandato uso de mascarillas en transporte público EE.UU

La jueza federal de la Florida, Kathryn Kimball Mizelle derogó este lunes el mandato de uso de mascarillas en aviones y otros medios de transporte públicos de la administración de Biden.

Kimball Mizelle afirmó que el mandato era ilegal dado que excedía la autoridad estatutaria de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) y porque su aplicación violaba el derecho administrativo.

No está claro cuándo o con qué rapidez se implementará la resolución en los aeropuertos y estaciones de tren, o si el Departamento de Justicia intentará bloquear o apelar el fallo.

Los CDC extendieron el mandato de uso de mascarillas en el transporte público apenas la semana anterior, con intenciones de que durara hasta el 3 de mayo. El requisito de uso de mascarillas dentro del transporte público aplicaba para aviones, trenes y otros medios de transporte y había estado en vigor desde las primeras fases de la pandemia en 2020.

Un funcionario de la administración de Biden familiarizado con la decisión de la Casa Blanca dijo previamente a CNN que el objetivo de la prórroga era reunir más información y comprender mejor a la subvariante BA.2 del coronavirus.

Aumento de casos

Los casos de covid-19 en Estados Unidos están en aumento, lo que ha llevado a las universidades y a la ciudad de Filadelfia a regresar a los mandatos de uso de mascarillas en espacios cerrados.

El doctor Vivek Murthy, director general de Sanidad de EE.UU., dijo la semana pasada que uno de los motivos para la ampliación del plazo del mandato de uso de mascarillas en el transporte público se debía al aumento de los casos de covid-19 y a los escenarios de riesgo producidos por los viajes.

«Reunimos a mucha gente en un entorno cerrado durante un periodo prolongado, y no todo el mundo tiene la opción de no viajar», dijo Murthy en el programa «Doctor Radio’s Doctor Reports» de SiriusXM, poniendo por ejemplo la necesidad de viajar por trabajo para mantener su empleo o para visitar a una madre enferma. «Ya que no es necesariamente un escenario opcional para la gente y, porque, de nuevo, la gente se reúne durante un largo periodo de tiempo, es por ello que los CDC optaron por ser cautelosos y recomendar que la gente siga utilizando las mascarillas».

La Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y los CDC no comentaron el fallo.

¿Qué dice la resolución?

En su resolución de 59 páginas, Mizelle sugiere que la implementación del mandato por parte del gobierno, en la que los viajeros que lo incumplen son «retirados por la fuerza de sus asientos de avión, se les niega abordar en los escalones del autobús y son rechazados en las puertas de la estación de tren», era equivalente a una «detención y cuarentena», que no están contempladas en la sección de la ley en cuestión, dijo.

«Como resultado, el mandato de uso de mascarilla se entiende mejor no como sanidad, sino como un ejercicio del poder de los CDC para liberar condicionalmente a las personas para que viajen, a pesar de la preocupación de que puedan propagar una enfermedad transmisible (y para detener o poner parcialmente en cuarentena a los que se rehúsan). Pero el poder para liberar y detener condicionalmente está limitado ordinariamente a los individuos que entran a Estados Unidos desde un país extranjero».

Mizelle añadió que el mandato tampoco correspondía con una sección de la ley que permitiría la detención de un viajero en el caso de comprobar que está infectado.

«El mandato de mascarilla no cumple con ninguna de estas subsecciones», dijo la jueza. «Se aplica a todos los viajeros, independientemente de su origen o destino. Y no hace ningún intento de clasificarlos en función de su estado de salud».

Mizelle fue nombrada jueza de la corte federal en 2020 por el expresidente Donald Trump.