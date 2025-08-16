Juezas ordenan entrega de recursos millonarios de acusados Antipulpo

Caso Antipulpo: Juan Alexis Medina Sánchez tenía un total de RD$459,617,647.17 y US$423,824.26 en tres bancos.



Solamente los valores monetarios inmovilizados a Juan Alexis Medina Sánchez en tres entidades financieras del país ascienden a RD$459,617,647.17 y de US$423,824.26. Estos recursos que pasarían al Estado conforme a sentencia que lo envía a prisión por siete años y ordenó el decomiso de los bienes muebles e inmuebles que le fueron incautados. Además deberá pagar una multa de RD$500 millones como indemnización.

Los bienes muebles a ser decomisados al principal imputado en el caso Antipulpo según alega el Ministerio Público fueron adquiridos por Medina Sánchez producto de actos de corrupción administrativa durante los dos períodos de Gobierno de su hermano, el expresidente Danilo Medina e incluyen: 5 apartamentos, 13 vehículos y 11 empresas, que a su vez tienen registrados 16 vehículos de carga y de lujo.

Los bienes inmuebles son el apartamento 2-sur de la Torre Lloret de Mar, ubicado en la calle Federico Geraldino esquina Erwin Walter Palm número 94, en el Ensanche Paraíso, del Distrito Nacional, otro de 469.02 metros cuadrados ubicado en el nivel 19 de la Torre 3 de Malecon Center, número T3-29-A y localizado en la Avenida George Washington, Ciudad Universitaria, en el Distrito Nacional y un solar, ubicado en Najayo Arriba Fuerte Resoli, Zorra Buena, en la provincia San Cristóbal.

Otros apartamentos decomisados son uno de 191.75 metros cuadrados en la Torre Mediterráneo, apartamento B-6, ubicado en la calle Manuel de Jesús Troncoso 12, esquina Poncio Sabater, también en el Ensanche Paraíso y uno en el el Condominio no. C-418, 4to. nivel, bloque C, Municipio los llanos, S an Pedro de Macorís.

A estos inmuebles se suman los pertenecientes a la compañía Fuel America Inc. Dominicana, que incluye dos ubicados en la Ave. 27 de febrero No. 328, sector Bella Vista, Edificio Comercial RS; otro amparado en la constancia anotada emitido por el Registro de Títulos de Santo Domingo, a nombre de Francisco Javier Ruíz, en Santo Domingo Oeste y un apartamento D-201- en Las Brisas de Guavaberry, ubicado en Metro Country Club, kilómetro 55 de la Autovía de Este, en J uan Dolio, de San Pedro de Macorís.

Por ordenanza del tribunal Alexis le serían incautados además los siguientes vehículos: un Maserati, modelo Quatroporte, color blanco, año 2007, un Porsche, año 2011, color azul, modelo Cayenne y tres vehículos BMW: uno tipo jeep, año 2017, modelo XS gris; otro tipo automóvil, año 2004, negro y modelo 7451 y uno del mismo modelo también negro pero del año 2005.

También le serán incatados dos J eep, modelo Wrangler, año 1997, de color verde (registrados con el mismo número), un jeep azul Toyota del año 2004, modelo Land Cruise, tres jeep de la marca Chevrolet, años 2005, 2007 y 2015 respectivamente. La primera es blanca y las otros dos negras. Además dos motocicletas Harley Davidson: una modelo India y otra FatBoy del año 2004, ambas color vino.

Valores monetarios

Los valores monetarios inmovilizados están depositados en los Bancos de Reservas, Scotiabank y Banco Múltiple Santa Cruz, en cuentas corrientes y de ahorros a nombre de las empresas General Supply Corporation S.R.L, Domedical Supply S.R.L., Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez, S.R.L.,United Suppliers Corporation, S.R.L., Wattmax Dominicana, S.R.L., General Medical Solution AM, S.R.L., y Fuel América INC. Dominicana SRL.

Vehículos de empresas

A nombre de la empresa General Supply Corporation están los vehículos Mitsubishi Fuso, blanco, del año 2017, de carga y la motocicleta Gato, roja, también del 2017, mientras que a nombre de Domedical Supply están tres vehículos de carga: una Toyota Hiluz 4×4 blanca del 2018; una Chevrolet Colorado 4X4 y una Renault Kangoo KU2, ambas bancas y del 2019.

Por otro lado, la empresa General Medical Solution tiene un vehículo carga blanco, marca Freightliner modelo M2, del 2005 y un carro Porsche 911 Carrera S del 2013 color blanco cabriolet (descapotable).

La tercera empresa que tiene vehículos es Fuel América INC. Dominicana SRL con los siguientes: tres Howo modelo A7 y un Kenwworth T600, de carga, del 2018 y un carro Mercedes Benz S-560 Berlina Larga. Además tiene cuatro remolques: uno Colt modelo DL del 2001 y tres Chengli CLW9406 del 2018.

Bienes de Méndez pineda

Otros bienes que las juezas del segundo tribunal colegiado ordenaron pasar al Estado son los del también condenado por el mismo caso, Wacal Vernavel Méndez Pineda, los cuales incluyen efectivo en bancos por RD$546,065.17.

También dos solares SS en la Manzana SM, DC 6, ubicado en la calle 10 esq. 21, No. 370, en Villa Carmen; cuatro (4) vehículos privados marca Mitsubishi, uno del año 2000, y tres del 2002, un autobús privado, marca Daihatsu, del 2000, y un vehículo J eep, marca Toyota, Modelo 4Runner Limited del 2011.

Lo de Santana Carmona

Del condenado José Dolores Santana Carmona pasarán al Estado los RD$103,981.93 que tiene inmovilizados en una cuenta de ahorros, un solar SS en la Manzana SM, ubicado en la Calle Paz SN, Apto. B-903, de Villa Marina Garden, en Villa Marina, Santo Domingo y cuatro vehículos: un Fiat, año 2004, uno de de carga Ssang Yong, modelo Actyon Sport, año 2007, un Chevrolet modelo Trax Premier, año 2019 y un J eep marca Chevrolet, modelo Trailblazer Ltz 4×4, del año 2019.

Condenados en el 2023

Del exdirector de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, pasan al Estado un apartamento ubicado en el Residencial Alco Paradiso III, en la Avenida José Aybar Castellanos, sector La Esperilla, Distrito Nacional y una porción de terreno de 3,399 tareas, con sus mejoras, anexidades y dependencias que tiene en Tamayo que compró al Banreservas.

También se incluyen los RD$25 millones que entregó de manera voluntaria de la cuenta de la empresa DIPRECALT a la Procuraduría General de la República (PGR) y otros RD$10 millones que fueron depositados en cheques de administración en varias partidas. Todos los depósitos fueron en el año 2021.

Pagán fue condenado el 7 de febrero de 2023 a cinco años de prisión (tres en modalidad suspendida).

De Julian Esteban Suriel

Junto a Pagán fue condenado a la misma pena Julián Esteban Suriel, a quien decomisaron RD$8,825,500 y US$917,600, tres armas de fuego, una caja con 136 proyectiles para fusiles, un fusil de 5.56 mm, una pistola Glock, una pistola Sig Sauer, un cargador Glock, dos cargadores de fusil y dos cajas de seguridad.

Bienes de María Isabel

María Isabel de los Milagros Castellanos Torres fue condenada a 5 años de prisión en un juicio especial que le ordenó cumplir la condena en un centro siquiátrico debido a su condición de salud. Como consecuencia de la condena el tribunal ordenó el decomiso de sus bienes, consistentes en un inmueble del condominio Brisas de Guavaberry, en Guavaberry Resort & Country Club del kilómetro 55 de la Autovía del Este, San Pedro de Macorís.

Aunque no lo condenaron

El 9 de diciembre de 2022 el Ministerio Público informó que llegó un acuerdo con Domingo Antonio Santiago Muñoz, quien entregó de manera voluntaria una unidad funcional ubicada en el condominio FISHING LODGE, en Cap Cana, para que pase a la propiedad del Estado dominicano, en la persona de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).

Están incautados

Estos bienes muebles e inmuebles que serán traspasados al Estado fueron incautados por la PGR a los imputados hoy condenados por el caso Antipulpo, que según el MP consistió en un entramado societario liderado por Alexis Medina Sánchez que defraudó al Estado con RD$4,796 millones. De las 21 personas que formaban parte del grupo, 8 fueron condenadas a penas de 7, 6, y 5 años de prisión y al pago de multas. Otras 1 3 personas fueron descargadas.