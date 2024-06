Jugador Bayron Matos unirá esfuerzos con el Ministerio de Deportes para traer la NFL a RD

SANTO DOMINGO. El tackle de los Miami Dolphins, Bayron Matos, se comprometió a unir voluntades junto al Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) para que en el futuro la República Dominicana sea sede de un juego de la NFL.

Matos, quien acaba de hacer historia convirtiéndose en el primer jugador nacido en la República Dominicana que llega a la NFL, expresó además que su anhelo es que otros quisqueyanos de nacimiento puedan abrirse paso en el exigente deporte, como en su caso.

Matos nació en el populoso sector de Los Mina, el 8 de diciembre del 2000. El deportista de 6 ‘9 de estatura y 340 libras, habló de sus proyectos personales y profesionales en la recepción ofrecida por el Ministerio de Deportes.

Matos fue recibido en el despacho del ministro Francisco Camacho, por el viceministro administrativo, Franklin de la Mota, quien aseguró que para el gobierno, el presidente Luis Abinader y Miderec «será un alto honor trabajar de la mano con el futbolista para traer la NFL a la República Dominicana».

El fornido jugador expresó que tras su fichaje por parte de los Dolphins, la NFL además ha mostrado interés de venir a captar talento a la República Dominicana.

«Vamos a hacer todo el esfuerzo posible en ambas direcciones para que nuestro país pueda exportar más producto al fútbol americano y que en el futuro otros nativos como yo puedan dar el salto», recalcó.

Matos firmó un contrato de tres temporadas, como jugador no drafteado, y en la próxima temporada tratará de ganarse un puesto en el equipo regular de los Dolphins.

Estuvo acompañado por su hermano Ismael Matos García, quien también se propone intentar llegar a la NFL a través del International Player Pathway, el programa que sirvió de plataforma a Matos en su recorrido hacia el fútbol americano. Además le acompañaron Agrys Gil, publicista y asistente de Matos y Eros Braccin, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol Americano.

Matos narró que antes de viajar a los Estados Unidos becado para jugar baloncesto por Hamilton Heights Christian Academy en Chattanooga, Florida, intentó buscar firma como lanzador, a través de la Academia de Béisbol Franklin Ferreras.

«Practiqué béisbol entre los 13 y los 16 años porque el sueño de mi madre, Kirsys García, era que fuera pelotero, pero mi pasión era el baloncesto. Los fines de semana cuando estaba en libertad, me escapaba a la cancha y le decía a mi mamá que estaba en la academia, y a los dueños del programa, que me encontraba en casa. Durante ese tiempo intenté ganarme un puesto en la selección juvenil que entrenaba para un evento internacional, pero no fue posible», reveló.

Agregó que antes de probar suerte en la NFL a través del programa International Player Pathway que recluta a jugadores del mundo -no nativos de Estados Unidos- con aptitudes y potencial de llegar a la NFL, jugó baloncesto superior en algunas provincias del país -La Romana, San Pedro y La Vega- y que al momento de integrarse al IPP, reforzaba en la liga de basket profesional de Venezuela.

Aquí fue drafteado el año pasado por los Soles de Santo Domingo, que juegan en el torneo de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).



De la Mota resalta jugador

De su lado, Franklin de la Mota destacó la humildad que caracteriza al jugador y la identificación con su país.

«Matos tiene una calidad humana increíble, un jugador que trabaja duro para ser una insignia y una marca país, como tenemos atletas en béisbol, baloncesto y en muchos otros deportes», dijo De la Mota.

De Bayron Matos, De la Mota pondera el orgullo que el jugador expresa por su dominicanidad, del barrio que lo vio nacer y crecer hasta la edad de 16 años cuando emigró a los Estados Unidos, y de sus amigos losmineros.

«En Matos, la República Dominicana tiene a un gran atleta que no sólo se ha esforzado por alcanzar sus sueños como deportista, sino que ha combinado el deporte con los estudios y como él mismo ha revelado, es graduado en criminología y educación».

De la Mota le prometió a Bayron Matos que cuando vuelva al país será recibido por el presidente Luis Abinader y el ministro de Deportes Francisco Camacho.

José Paulino, director del programa PARNI, también estuvo presente en la actividad.