¿Juguetes sexuales? ¿Qué está pasando en la WNBA?

La WNBA está luchando con una serie de disturbios relacionados con juguetes sexuales lanzados a las canchas de baloncesto.

En la última semana y media, se han arrojado juguetes sexuales a la cancha durante los juegos en Atlanta el 29 de julio, Chicago el 1 de agosto, Los Ángeles el 5 de agosto y Chicago nuevamente el jueves por la noche, y el objeto más reciente cayó a la cancha en los segundos finales de la victoria de Atlanta Dream sobre Sky.

El juguete sexual que aterrizó en la cancha de Los Ángeles casi golpea a la base de las Fever, Sophie Cunningham, durante el partido de Indiana contra las Sparks. También se lanzaron juguetes sexuales en partidos de Nueva York y Phoenix el martes pasado, pero no llegaron a la cancha.

¿Han ocurrido arrestos?

Un hombre fue arrestado el sábado en College Park, Georgia, tras ser acusado de lanzar un juguete sexual a la cancha durante el partido del 29 de julio entre las Atlanta Dream y las Golden State Valkyries, según un informe policial. El informe indica que lanzó otro juguete sexual durante el partido del 1 de agosto contra las Phoenix Mercury, pero que al parecer ese incidente no provocó una demora en el juego.

Se le acusa de alteración del orden público, allanamiento ilegal, indecencia pública y exposición indecente. Los cuatro cargos son delitos menores en el estado de Georgia, lo que significa que, de ser declarado culpable, la pena por cada uno de ellos podría ser una multa de hasta $1,000 o una pena de prisión de hasta 12 meses. Un delito menor por indecencia pública y exposición indecente también puede requerir la inscripción en la lista estatal de delincuentes sexuales.

El informe indica que el hombre le dijo a la policía: «Se suponía que esto era una broma y que la broma se haría viral».

Otro hombre en Phoenix fue arrestado después de que, según la policía, lanzara un juguete sexual al público durante un partido de los Mercury el martes. La policía afirma que el joven de 18 años sacó el juguete sexual del bolsillo de su suéter y lo lanzó hacia los asientos de enfrente, golpeando a un espectador en la parte trasera.

La policía dice que el hombre fue arrestado bajo sospecha de agresión, alteración del orden público y exhibición pública de material sexual explícito.

¿Qué dificultades se enfrenta la seguridad del estadio para detener esto?

Los juguetes sexuales que se lanzan a la cancha generalmente no incluyen elementos metálicos, lo que significa que los detectores de metales del estadio no pueden detectarlos. Cuando un espectador los lleva en su cuerpo, se vuelven aún más difíciles de detectar.

“No todos los estadios utilizan un proceso de revisión consistente que pueda detectar (los juguetes sexuales) debido a lo que requeriría: cacheos, apertura de bolsas, prohibición de bolsas”, dijo. “El conflicto entre la conveniencia, el acceso de los aficionados al estadio y al recinto, que es un tema importante, y la seguridad”.

Las limitaciones de la seguridad en los estadios hacen que las acciones legales sean uno de los elementos disuasorios más fuertes para este tipo de comportamiento, dijo Richmond.

“La decisión de procesar y mostrar ejemplos de cómo se está tratando a las personas es muy importante”, dijo. “Sin duda, creo que marcará la diferencia. Su aplicación es importante, y su difusión es importante”.

¿Cómo afecta esto a las jugadoras?

A medida que se acumulan los disturbios, la frustración en la cancha aumenta.

“Todos intentan asegurarse de que la victoria no sea una broma y se tome en serio, y entonces sucede”, dijo Cunningham en su podcast después de casi ser golpeada por uno de los juguetes sexuales el martes. “Pensé: ‘¿Cómo vamos a ser tomadas en serio?’”.

Ninguna otra liga deportiva profesional se ha enfrentado a disturbios con juguetes sexuales como este. Esto ha iniciado un debate en línea sobre las decisiones de los agresores de lanzarlos durante los partidos en una liga femenina y una liga con una cantidad de jugadoras lesbianas y queer de alto perfil.

“Esto ha estado ocurriendo durante siglos, la sexualización de las mujeres. Esta es la última versión de eso. No tiene gracia. No debería ser el blanco de las bromas”, dijo el jueves la entrenadora de las Minnesota Lynx, Cheryl Reeve. “La sexualización de las mujeres es lo que se utiliza para oprimirlas, y esto no es diferente”.