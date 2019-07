Juicio a Trump pierde fuerza por falta coraje de Mueller

La falta de coraje del testimonio ante el Congreso de Estados Unidos de Robert Mueller, el fiscal especial de la trama rusa, dejó ayer a los demócratas sin una estrategia clara para someter a un juicio político al presidente Donald Trump quien ya presume de haber conquistado la victoria.

El día después del testimonio de Mueller evidenció las fracturas dentro del Partido Demócrata, donde una minoría en el ala más progresista insistió en la necesidad de someter a un juicio político a Trump, mientras la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, desechó esa posibilidad.

Pelosi compareció ante la prensa horas después de que Mueller testificara este miércoles ante dos comités del Congreso y reiteró su posición- no lanzará un proceso de destitución (impeachment) contra Trump hasta que los demócratas no tengan un “caso tan fuerte” que obligue a republicanos a unirse a la causa.

“Si tuviéramos un caso de juicio político, entonces ese sería el lugar al que iríamos. La razón por la que quiero que tengamos un caso fuerte es porque debe estar basado en los hechos. Debe estar basado en hechos y ley, eso es lo que importa. No la política, no el partidismo, solo patriotismo”.

Unos 90 de los 235 demócratas que ocupan los 435 asientos de la Cámara de Representantes han pedido el inicio de un juicio político a Trump.

La congresista Lori Trahan, del estado de Massachusetts, ha añadido su nombre a quienes piden la destitución. Sin embargo, aunque el proceso prospere en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, los republicanos han prometido bloquearlo con su mayoría en el Senado. Los números no dan para destituir a Trump y, por eso, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, pidió ayer a sus compañeros sean “realistas”.