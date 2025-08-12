  Juicio contra Alexis Medina llega a su fin: Lo que se espera del fallo

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional leerá este miércoles 13 de agosto el fallo del juicio de fondo contra Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el presunto entramado de corrupción desarticulado mediante la operación Antipulpo. El proceso, que ha durado más de cuatro años y ocho meses, llega a su etapa final en medio de fuertes cuestionamientos y expectativas.

Defensa insiste en falta de pruebas

Wendy Lora, abogada de Medina Sánchez, expresó que espera una decisión “apegada al proceso” y basada en las pruebas presentadas durante el juicio.

Audiencia juicio contra Alexis Medina y compartes.

“Ciertamente mañana es la decisión del juicio de fondo, pero saben que tenemos cuatro años y ocho meses en este proceso”, declaró. “Esperamos que las juezas tomen la decisión en base a las pruebas, en base a lo que el Ministerio Público no pudo probar. Una cosa se dice en la prensa y otra en el tribunal”.

La defensa sostiene que logró desmontar punto por punto la acusación del Ministerio Público, calificándola como “tergiversada” y “basada en falacias”. Solicitan la absolución de Medina, el levantamiento de la medida de coerción y la devolución de sus bienes.

Ministerio Público pide 20 años de prisión

Por su parte, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha solicitado una condena de 20 años de prisión para Medina Sánchez, además del decomiso de sus bienes.

La fiscal Mirna Ortiz calificó el caso como “sobreprobado”, destacando evidencias como cheques emitidos por sus empresas a funcionarios públicos, experticias caligráficas y testimonios sobre tráfico de influencias.

Antipulpo

Además de Alexis Medina, en el caso se vincula a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, para quienes se piden 15 años de prisión y que se les ordene el pago de 200 salarios mínimos.

Igualmente, figura el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; así como la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez; Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas. Para ellos se solicita una condena de 10 años de prisión.

De igual forma, están Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez, contra quienes se solicita una condena de 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.