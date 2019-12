Juicio de Trump en suspenso por falta de fecha para inicio

Republicanos y demócratas continúan en un tira y afloje sobre el calendario y los términos del juicio político al presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder de la mayoría conservadora en el Senado, Mitch McConnell, arremetió contra los progresistas y los tachó de mantener una postura “absurda”.

Blanco especial de las críticas de McConnell fue la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, por no haber entregado formalmente al Senado los cargos contra Trump para iniciar el juicio político propiamente dicho.

“Aparentemente ella cree que puede decirnos cómo llevar a cabo el juicio político”, dijo este lunes McConnell en declaraciones al programa de televisión “Fox&Friends” de la cadena Fox News.

La semana pasada, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitió que se aprobaran los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso contra Trump, lo que dio luz verde a la apertura de un juicio político en el Senado, que probablemente se celebrará en enero y del que es previsible que el mandatario salga airoso por el predominio republicano en esta Cámara.

Los conservadores querían acelerar el proceso para que el juicio político tuviera el menor impacto posible en la campaña para las elecciones presidenciales de 2020.

Pelosi declaró el miércoles que no tiene claro cuándo entregará formalmente las imputaciones a Trump, alegando que los republicanos no han ofrecido garantías de un juicio político justo en el Senado para la oposición.

McConnell, que describió la situación actual de “punto muerto”, destacó que los conservadores no pueden hacer nada hasta que Pelosi les mande el documento con los cargos políticos- “No podemos hacer nada hasta que la presidenta (de la Cámara Baja) envíe los papeles, para que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones”.