Juliana denuncia discriminación laboral contra sobrevivientes de enfermedades catastróficas

La diputada por Santo Domingo Este, Juliana O´Neal, denunció la discriminación laboral que enfrentan sobrevivientes de cáncer, de enfermedades autoinmunes y personas con trasplantes de órganos.

Al agotar su turno en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, la diputada por la Fuerza del Pueblo, indicó que a sobrevivientes de enfermedades catastróficas no le dan trabajo, no los aceptan en los seguros médicos y encima de eso tienen deudas que afectan su salud crediticia y luego no pueden aplicar, ni siquiera, para comprar un electrodoméstico en una tienda.

“Es increíble, que una persona que sobrevive a una situación de salud que no eligió, ni la pidió, la recompensa de la sociedad sea darle la espalda al grado de no poder conseguir un empleo digno”, señaló.

O´Neal señaló que muchos sobrevivientes de enfermedades catastróficas son forzados a renunciar bajo condiciones desfavorables y dejando años de entrega y trabajo reducidos a una indemnización injusta y quedándose sin seguro médico.

Indicó que verificó los presupuestos de los años anteriores del país y apuntó que “a pesar de que aquí se gastan millones de pesos en publicidad, ni una partida se invierte en temas de prevención, de educar a los ciudadanos de la importancia de una alimentación saludable, de no ser una persona sedentaria y hacer ejercicios, ni de cómo evitar ciertas situaciones como el cólera o el dengue”.

Expresó que se hace necesario impulsar campañas agresivas sobre la importancia de hacerse chequeos médicos, e instó a los diputados a legislar por una sociedad más orientada a la salud, prevenir para que en el futuro República Dominicana no sea una sociedad enferma y que se visibilice también la salud mental.

“Necesitamos más acción para que estos problemas se solucionen y así no tengamos que seguir alzando la voz porque continúa la misma apatía por las condiciones de salud tan paupérrimas que enfrentan nuestros enfermos de cáncer, de enfermedades autoinmunes y enfermos trasplantados en la República Dominicana”, afirmó.