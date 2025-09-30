Juliana O’Neal exige transparencia en medicamentos de alto costo para salvar vidas

La diputada por Santo Domingo Este, Juliana O’Neal, afirmó que el Programa de Medicamentos de Alto Costo necesita mayor eficiencia, transparencia y empatía para cumplir verdaderamente con su misión de salvar vidas.

O’Neal afirmó que el aumento de recursos anunciado por las autoridades no se corresponde con la realidad que viven muchos dominicanos que permanecen en listas de espera o enfrentan retrasos en sus tratamientos.

“Lamento mucho tener que hablar desde la experiencia. Yo sé lo que significa esperar por un medicamento. No son simples trámites burocráticos: son momentos de angustia, son vidas en riesgo», dijo la legisladora.

Agregó: «el gobierno siempre niega las crisis, tenemos cinco años de gestión de Luis abinader escuchando a los pacientes quejarse de la falta de respuesta oportuna a sus tratamientos y ese mismo tiempo escuchando la justificaciones de los cuatro directores del programa de medicamentos de alto costo que ha tenido este gobierno».

«Exigimos transparencia en el proceso de gestión de la lista de espera de pacientes oncológicos y debe mejorarse la eficiencia en la entrega de los tratamientos, porque aquí no estamos hablando de algo que pueda esperar, cada minuto sin medicamento es un minuto regalado al cáncer que va avanzando en el cuerpo sin piedad”, expresó la legisladora.

O’Neal demandó al Gobierno presentar un plan a corto plazo para abordar la lista de espera, advirtiendo que cada día de retraso pone en riesgo la vida de pacientes oncológicos y de quienes padecen enfermedades crónicas. “El Estado no puede quedarse en discursos. Necesitamos un plan claro y verificable para que ningún dominicano muera esperando un medicamento vital. Deben abandonar las excusas y las comparaciones”, puntualizó.

“yo quisiera no tener que estar hablando este tema, soy la persona más interesada en que ningún dominicano o dominicana pase por un proceso de cáncer, que no solo destruye el cuerpo de quien lo padece, sino también la economía y la salud mental de toda la familia que lo acompaña en el proceso», dijo.