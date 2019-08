Julio, el mes más caluroso que se haya registrado

Julio fue el mes más caluroso que se haya registrado en el planeta desde que comenzaron a llevarse registros en 1880.

Se trata del último de una larga lista de récords que según científicos respaldan los pronósticos de cambio climático causados por el hombre. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, dijo el jueves que julio fue 0.95 grados Celsius (1.71° Fahrenheit) más caliente que el promedio del siglo XX, que fue de 15.8° C (60.4° F). Debido a que julio es el mes más caluroso del año, los meteorólogos dicen que esto también significa que estableció un nuevo récord mensual para los últimos 140 años.

Las temperaturas del mes pasado superaron el récord previo de julio, establecido en el 2016, por 0.03° C (0.05° F). Los resultados eran de esperarse luego de que Francia, Bélgica, Alemania y otros países europeos reportaran que julio rompió marcas nacionales de temperatura. La aldea sueca de Markusvinsa registró 34.8° C (94.6° F), la temperatura más alta registrada en el Círculo Ártico. De acuerdo con registros de la NOAA, 9 de los 10 julios más calurosos registrados hasta ahora ocurrieron desde el 2005.