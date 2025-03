Julio Rodríguez: Punto luminoso en ofensiva Seattle

Los Marineros de Seattle buscan avanzar a la postemporada por segunda vez en los últimos 20 años y para lograrlo tendrán que contar con su pitcheo abridor como su principal fortaleza. Los Marineros tuvieron el mejor staff de lanzadores abridores en la Liga Americana, al registrar una formidable efectividad colectiva de 3.38, WHIP de 1.03 y permitir un promedio de bateo de apenas .222, ocupando el primer lugar de la liga en los tres renglones citados.

Ofensiva

Sin dudas, el dominicano Julio Rodríguez emerge como la espina dorsal de la ofensiva de los Marineros. Busca reivindicarse de la temporada por debajo de 2024, donde exhibió una línea ofensiva de .273/.325/.409/.734, con 20 jonrones y 68 remolcadas. Los Marineros esperan que Rodríguez vuelva a poner los números de 2023 (.275, 32 jonrones y 103 remolcadas).

Asimismo, cuentan con el también criollo Víctor Robles como su primer bate (.307, 4 HR, 28 RBIS), Cal Raleigh (.220, 34 HR, 100 RBIS), el cubano Randy Arozarena (.219, 20 HR, 60 RBIS), Luke Raley (.243, 22 HR, 58 RBIS), Jorge Polanco (.213, 16 HR, 45 RBIS), Rowdy Tellez (.243, 13 HR, 56 RBIS), Ryan Bliss, 2B / .222, 2 HR, 9 RBIS y J.P. Crawford (.202, 9 HR, 37 RBIS).

Pitcheo

El as de la rotación abridora es el derecho dominicano Luis Castillo (11-12, ERA 3.64, 175 SO), seguido de Logan Gilbert (9-12, ERA 3.23, 220 SO), Bryce Miller (12-8, ERA 2.94, 171 SO), Bryan Woo (9-3, ERA 2.89, 101 SO) y Emerson Hancock (4-4, ERA 2.75, 39 SO).

Cerrador

El mexicano Andrés Muñoz será el cerrador del equipo (3-7, ERA 2.12, 22 SV)

Bullpen

Cuentan con el dominicano Gregory Santos (0-1, ERA 4.91), Collin Snider (3-4, ERA 1.94) y Matt Brash (9-4, ERA 3.06, 4 SV).