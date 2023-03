Julio Sabala rompe el silencio y explica qué salió mal en Premio Soberano

Julio Sabala, comediante y actor, ha sido sumamente criticado por su actuación en los Premios Soberano 2023. Hasta el punto que figuras del espectáculo dominicano como Isaura Taveras lo calificaron como el error más grande que se ha cometido en la historia de los Premios Soberano.

¨¡Wao! Qué cansón, qué repetitivo, qué monótono, qué arcaico, qué 80, qué todo¨, añadió.

Sin embargo hoy él ha salido al frente y explicó qué fue lo que pasó.

En relación a si sus chistes estuvieron muy subido de tonos, hasta el punto de resultar ofensivos para algunas de las figuras del entretenimiento dominicano, explicó que a él lo contrataron para que pusiera la sal y la pimienta. No obstante reconoce que esto era sin que se le fuera la mano.

«La idea fue ser irreverente sin deslucir la ceremonia», dijo durante una entrevista virtual en el Show del Mediodía.

Responsabiliza a la parte operativa

Acerca de su desempeño, Julio Sabala reconoce que no estaba en las mejores condiciones para dar lo que el público esperaba de él, pero que asumió el riesgo .

No obstante responsabiliza a la parte operativa, que tuvo varios errores, hasta de audio, durante la transmisión de Premios Soberano.

Julio Sabala dijo que esos errores garrafales ,a la hora de la ejecución, lo lastimaron y lo agredieron a él.

“Repetí hasta el cansancio a los responsables de mi contratación la importancia que tenía mi participación bajo las expectativas del público», explicó el humorista.

Finalmente, Julio Sabala añadió que la producción no estuvo completa, y que eso lo sabía e intuía sin necesidad de ser vidente.

«Sabía que me convertiría en carnada para todas las redes, para todos los detractores de los premios, para el que yo no le caigo bien, para el que tenga algún tipo de intereses, para los otros medios que podía tener reserva contra ese medio que lo transmitía, entonces yo era el sujeto paciente. Fui el cordero de Dios que fue al sacrificio abnegado con tal de que no se lastimaran las expectativas de los premios”, concluyó.

Sobre los Premios Soberano

La 38ª edición de los Premios Soberano fue realizada anoche en Santo Domingo, con los auspicios de la Asociación de Cronistas de Arte y la Cervecería Nacional Dominicana, con producción artística de Alberto Zayas

El veterano bachatero Luis Segura y la comunicadora Alicia Ortega, recibieron anoche el Gran Soberano, correspondientes al 2021 y 2022, respectivamente, durante la 38ª gala de Premios Soberano celebrada anoche en el Teatro Nacional de Santo Domingo.

“Gracias mi pueblo por este premio, gracias Papá Dios, gracias toda la gente que me quiere y me sigue queriendo. ¡Que viva la bachata!”, expresó Segura con voz entrecortada, al recibir el máximo galardón de Premios Soberano.

En tanto Alicia Ortega dijo emocionada que nunca pensó estar en ese escenario recibiendo el Gran Soberano.

El veterano bachatero Luis Segura y la comunicadora Alicia Ortega, recibieron anoche el Gran Soberano

La periodista agregó entre lágrimas: “Gracias a mi madre que me está viendo en casa, la que me ha enseñado que el amor todo lo puede. Al viejito que tiene a su lado durante 58 años, que juntos me han enseñado el valor de la honestidad y el trabajo y que el señor lo puede todo. A mi esposo, lo que hemos construido durante 32 años, a mis hijos, Jéssica que sigue mis pasos, y Dominic que sigue los pasos de su padre”. Ortega agregó que tiene una gran responsabilidad cada vez que sale al aire. “Gracias al pueblo por apoyar a este equipo que sale todos los días a trabajar a la calle. Pero le debo a ustedes este Gran Soberano. ¡Gracias!”.