Jumbo presenta su campaña Belleza, Soy Yo 2025

Jumbo presentó su esperada campaña “Belleza, Soy Yo, y somos todos 2025”, la cual llega con más de 150 marcas en descuento y más de 4,500 productos en oferta durante la temporada. Esta campaña busca motivar a los dominicanos a reencontrarse con su propia esencia, mostrando que la belleza no tiene un solo rostro ni responde a un estereotipo, sino que está presente en todos y todas. De esta forma, la marca continúa reafirmando su compromiso de resaltar la riqueza y diversidad de la identidad dominicana.

La marca realizó el lanzamiento de Belleza, Soy Yo 2025, para dar a conocer las innovaciones y novedades que estarán disponibles durante la vigencia de la campaña. Katherine Collado, reconocida beauty blogger es la embajadora de la campaña y junto a ella regresan las esperadas Beauty Boxes by La Comparona, disponibles en tres versiones: Cuidado de la Piel, Reparación e Hidratación y Nutrición, con una selección de artículos de belleza diseñados para cubrir diferentes necesidades. Además, como gran novedad, Jumbo presentó sus marcas exclusivas Face Facts, una marca inglesa que llega por primera vez al país, y Líder Body Professional, que presenta su línea capilar Control Caída y Revitalizante, la cual promete detener la caída del cabello, estimular su crecimiento y fortalecer la hebra capilar. Esta nueva línea es una rutina completa, desarrollada en colaboración con la marca dominicana Maka Capillary Health. Karma Beauty, con su portafolio especializado en herramientas profesionales de peinado y cuidado del cabello, y Jabones Líder Cremositos, que aportan suavidad, frescura y una experiencia sensorial única para el cuidado diario de la piel.

“Con esta campaña queremos resaltar que la belleza dominicana no tiene un único patrón. Tenemos una identidad rica y diversa, y es esa mezcla la que nos hace únicos. En Jumbo celebramos esa autenticidad, impulsando el bienestar y la confianza de los dominicanos”, destacó Madelyn Martínez, VP de Mercadeo y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional.

Jumbo presentó su campaña Belleza, Soy Yo 2025 con dos grandes eventos ofreciéndoles una experiencia memorable y actividades interactivas junto a marcas patrocinadoras, donde el público pudo conocer todos los detalles sobre ofertas y actividades que tendrá la marca durante la vigencia de su campaña.

“Belleza, Soy Yo 2025” cuenta con una agenda de charlas y masterclasses impartidas por reconocidos especialistas como Ana Simó, Katherine Collado, Massiel Nina, Pinka, Dewi Peña (Deya), Cindy Reyes, Abril Does Makeup, Madeline Ceballos, entre otros. Los temas incluirán cuidado del cabello y de la piel, maquillaje, empoderamiento femenino y psicología. Estas actividades se desarrollarán en sucursales como Ágora Santiago Center, Luperón, San Isidro, San Francisco de Macorís, La Romana, Puerto Plata y Moca, brindando acceso a clientes en gran parte del país.

“En Jumbo nos enorgullece poner al alcance de nuestros clientes una amplia variedad de productos de las principales marcas de belleza y cuidado personal, así como lanzamientos exclusivos que responden a distintos estilos de vida y necesidades. Esta campaña llega acompañada de atractivas ofertas y actividades en todas nuestras sucursales, con el propósito de brindar una experiencia de compra única, cercana y enriquecedora”, destacó Cinthia Antonio, vicepresidente comercial de Jumbo.

Como parte de la campaña, los clientes podrán participar en activaciones de marcas patrocinadoras y aprovechar diversas ofertas exclusivas en productos de belleza. Además, Jumbo anunció una promoción en la que, por compras iguales o superiores a RD$1,000 en artículos del catálogo de belleza, a partir de 3 productos de marcas patrocinadoras, los clientes recibirán un desprendible que podrán canjear por una cosmetiquera en los puntos de En CCN Servicios. Esta promoción estará vigente del 5 al 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar existencia.

Todas las novedades, actividades y ofertas serán comunicadas a través de encartes, redes sociales (@jumbo_rd) y medios de prensa, asegurando que los clientes estén al tanto de cada detalle de esta temporada que celebra la autenticidad y diversidad de la belleza dominicana. Los artículos, promociones y ofertas de la campaña “Belleza, Soy Yo 2025” están disponibles en tiendas físicas y en la página web de Jumbo (jumbo.com.do)