Junior Caminero, primer dominicano que llega a 30 cuadrangulares esta temporada

La estrella dominicana de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, continúa construyendo una temporada digna de los libros de historia en la MLB. Este miércoles, durante la victoria 5-4 sobre Los Angeles Angels en el Angel Stadium, Caminero conectó dos cuadrangulares que no solo impulsaron a su equipo, sino que también le permitieron alcanzar una cifra sagrada en su joven carrera: 30 jonrones en la temporada.

Con este importante logro, Caminero se une a un selecto grupo de peloteros dominicanos -Juan Soto y Albert Pujols- como los únicos en alcanzar los 30 vuelacercas antes de cumplir los 22 años. Una hazaña que no solo resalta su poder al bate, sino también su madurez y proyección como una de las grandes figuras emergentes de las Grandes Ligas.

Caminero destruye pitcheo de los Angels

El espectáculo deportivo comenzó en la primera entrada cuando Caminero, luego de fallar varios lanzamientos del abridor Tyler Anderson, destruyó un cambio colgado con un batazo de 447 pies, el más largo de su carrera según Statcast. La pelota se perdió en las gradas del jardín izquierdo, remolcando dos carreras y dando ventaja a los Rays desde temprano.

Apenas dos innings más tarde, volvió a demostrar su poder al conectar otro jonrón, esta vez de 400 pies al jardín central, que amplió la ventaja de Tampa Bay. Con este segundo cuadrangular del día, el dominicano completó la meta de 30 jonrones que se había propuesto desde los entrenamientos primaverales… y lo hizo con casi dos meses por delante en el calendario.

Caminero consolida su impacto en MLB 2025

Además del récord, estos dos cuadrangulares podrían significar un punto de inflexión para Caminero, quien ha tenido ciertas dificultades fuera de casa esta temporada. Aun así, mantiene una línea ofensiva envidiable con promedio de .323/.359/.620, incluyendo 12 jonrones en condición de visitante.