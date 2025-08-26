Junior Caminero registra su cuadrangular número 39

Junior Caminero registra su cuadrangular número 39

El primer jonrón de Junior Caminero abrió el juego, al castigar un error de Tanner Bibee y enviar una recta a 412 pies (proyectados por Statcast) al jardín central para un jonrón de dos carreras en la quinta entrada.

Su segundo jonrón fue un batazo solitario ante Tim Herrin en la séptima entrada que se coló justo por encima de la barda de 19 pies (5.8 metros) en el jardín izquierdo tras una demora de 38 minutos por lluvia.

Lea más: Junior Caminero con un año histórico en Tampa

Con estos jonrones, Caminero superó a Logan Morrison como el cuarto con más jonrones en una sola temporada en la historia de los Rays (39). Superó a Frank Robinsonpara empatar a Cody Bellinger con la cuarta mayor cantidad de jonrones en una temporadapara un jugador de 21 años o menos, y ha igualado el récord de la franquicia de Carlos Peña con la mayor cantidad de jonrones para un jugador antes de que finalice agosto.

Caminero también tiene la segunda mayor cantidad de jonrones en una temporada para un jugador nacido en República Dominicanaantes de cumplir 23 años, detrás de los 42 jonrones de Fernando Tatis Jr. en 2021. Terminará esta temporada un día más joven que Tatis al final de la temporada de 2021.

Síguenos como periodicohoyrd

Víctor Ferrand

Víctor Ferrand

Publicaciones Relacionadas

Junior Caminero registra su cuadrangular número 39
Junior Caminero registra su cuadrangular número 39
26 agosto, 2025
Junior Caminero con un año histórico en Tampa
Junior Caminero con un año histórico en Tampa
26 agosto, 2025
Caminero despacha 2 Hrs; Cabrera propina 10 ponches
Caminero despacha 2 Hrs; Cabrera propina 10 ponches
26 agosto, 2025
Junior Caminero bateó jonrón con las bases llenas
Junior Caminero bateó jonrón con las bases llenas
25 agosto, 2025
Junior Caminero, primer dominicano que llega a 30 cuadrangulares esta temporada
Junior Caminero, primer dominicano que llega a 30 cuadrangulares esta temporada
7 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Los pollos

Los pollos

Niñez Desvalida

Niñez Desvalida

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Cómo se superan los traumas políticos

Cómo se superan los traumas políticos

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo