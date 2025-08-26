Junior Caminero registra su cuadrangular número 39

El primer jonrón de Junior Caminero abrió el juego, al castigar un error de Tanner Bibee y enviar una recta a 412 pies (proyectados por Statcast) al jardín central para un jonrón de dos carreras en la quinta entrada.

Su segundo jonrón fue un batazo solitario ante Tim Herrin en la séptima entrada que se coló justo por encima de la barda de 19 pies (5.8 metros) en el jardín izquierdo tras una demora de 38 minutos por lluvia.

Con estos jonrones, Caminero superó a Logan Morrison como el cuarto con más jonrones en una sola temporada en la historia de los Rays (39). Superó a Frank Robinsonpara empatar a Cody Bellinger con la cuarta mayor cantidad de jonrones en una temporadapara un jugador de 21 años o menos, y ha igualado el récord de la franquicia de Carlos Peña con la mayor cantidad de jonrones para un jugador antes de que finalice agosto.

Caminero también tiene la segunda mayor cantidad de jonrones en una temporada para un jugador nacido en República Dominicanaantes de cumplir 23 años, detrás de los 42 jonrones de Fernando Tatis Jr. en 2021. Terminará esta temporada un día más joven que Tatis al final de la temporada de 2021.

