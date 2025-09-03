Junior Caminero se une a Carlos Peña como únicos jugadores con 40 jonrones para los Rays

Junior Caminero se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia en conectar 40 jonrones en una sola temporada el martes por la noche, conectando un jonrón que empató el juego ante el abridor de Seattle, Bryan Woo, en la sexta entrada. Y no había terminado.

En la séptima, Caminero conectó un doblete de dos carreras por la línea del jardín izquierdo que rompió el empate, sumando 100 carreras impulsadas en la temporada y enviando a los Rays a una victoria por 6-5 sobre los Mariners en el George M. Steinbrenner Field. Tampa Bay recuperó su marca de .500 (69-69) con su quinta victoria consecutiva, acercándose a 3 1/2 juegos de Seattle por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Caminero pareció apreciar el jonrón histórico, levantando cuatro dedos y mirando hacia el dugout local mientras trotaba por la línea de primera base. El batazo proyectado por Statcast de 105.2 mph y 390 pies al jardín central izquierdo le dio a Caminero 98 carreras impulsadas en la temporada y lo colocó en un lugar privilegiado.

A Caminero le faltan seis jonrones para igualar el récord de la franquicia en una sola temporada, que ostenta Carlos Peña, quien conectó 46 jonrones en 2007. Sólo cinco bateadores tienen más jonrones que Caminero esta temporada: Cal Raleigh, Kyle Schwarber, Shohei Ohtani, Aaron Judge y Eugenio Suárez.

Y es el cuarto jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas con al menos 40 jonrones en una temporada, según Elias Sports Bureau, detrás de Mel Ott (20 años y 218 días en el último día de la temporada) en 1929, Ronald Acuña Jr. (21 años y 285 días) en 2019 y Eddie Matthews (21 años y 349 días) en 1953. En el último día de la temporada, Caminero tendrá solo 22 años y 85 días.

Una entrada después, el doblete de dos carreras de Caminero ante el zurdo Gabe Speier rompió el empate 4-4 y continuó su asalto a los libros de récords de Tampa Bay. Es apenas el séptimo jugador en la historia de la franquicia con una temporada de tres dígitos en carreras impulsadas y el primero desde que Austin Meadows tuvo 106 en 2021.

Entre los hits cruciales de Caminero, el relevista Kevin Kelly logró el out más importante del juego. Subido de Triple-A Durham el lunes, Kelly entró al juego del martes en la séptima entrada con dos outs, las bases llenas y el candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Raleigh, llegando al plato.

El lanzador derecho se las arregló estoicamente para salir del apuro, ponchando a Raleigh con cuatro lanzamientos.

