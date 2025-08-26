Junior Caminero y su esposa tendrán a una niña

El estelar tercera base dominicano, Junior Caminero reveló la esperada revelación de sexo de su primer bebé, en un evento íntimo rodeado de familiares y amigos.
La pareja, que se comprometió en noviembre de 2024, hizo pública la revelación de sexo a través de un emotivo video en Instagram, donde se muestra el instante en que descubren que serán padres de una bebé.
La reacción de Caminero, llena de alegría y emoción, rápidamente se hizo viral entre sus seguidores y fanáticos del béisbol.
Con 39 jonrones en lo que va de temporada, Caminero se ha posicionado entre los cinco jugadores más jóvenes en lograr este hito en el último día de la temporada. A sus 22 años y 52 días, se encuentra junto a figuras legendarias como Mel Ott, quien estableció el récord con 42 jonrones a los 20 años y 218 días.