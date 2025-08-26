Junior Caminero y su esposa tendrán a una niña

Junior Caminero y su esposa tendrán a una niña

El estelar tercera base dominicano, Junior Caminero reveló la esperada revelación de sexo de su primer bebé, en un evento íntimo rodeado de familiares y amigos.

La pareja, que se comprometió en noviembre de 2024, hizo pública la revelación de sexo a través de un emotivo video en Instagram, donde se muestra el instante en que descubren que serán padres de una bebé.

La reacción de Caminero, llena de alegría y emoción, rápidamente se hizo viral entre sus seguidores y fanáticos del béisbol.⁣

Con 39 jonrones en lo que va de temporada, Caminero se ha posicionado entre los cinco jugadores más jóvenes en lograr este hito en el último día de la temporada. A sus 22 años y 52 días, se encuentra junto a figuras legendarias como Mel Ott, quien estableció el récord con 42 jonrones a los 20 años y 218 días.

