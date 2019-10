Junta asegura muestra fue escogida forma aleatoria

La Junta Central Electoral (JCE) aseguró que la muestra del 20% de las mesas que serán auditadas en el nivel presidencial en las primarias fue escogida de manera aleatoria e introducida en las valijas en presencia de los delegados de los partidos políticos.

La aclaración se produce luego de que el precandidato Leonel Fernández denunciara que la muestra no fue aleatoria, sino predeterminada e insistiera que se llevara a un 50%.

La JCE explicó que el método de aleatoriedad que se siguió en esa determinación estuvo compuesto de cuatro procesos desagregados que se desarrollaron en cuatro procedimientos.

Detalló que primeramente con el uso de una herramienta informática, se determinó la cantidad de mesas a auditar en cada uno de los municipios, para asegurar la distribución equitativa y proporcional de la muestra a nivel nacional, consistente en el 20% de las mesas de cada municipio y el Distrito Nacional.

Luego se imprimieron 7,372 volantes, equivalentes al número total de mesas, con la aplicación de un método de impresión aleatoria con los enunciados de si en esa mesa corresponde auditoría o no.

Posteriormente, esos volantes fueron introducidos en sobres no identificados. En el proceso de etiquetado para fines de línea de producción, se tuvo la previsión, conforme sugerencia de los partidos políticos, que no fuera posible establecer ninguna secuencia.

Finalmente, los 7,372 sobres fueron insaculados (introducidos) según la distribución determinada por municipio y luego cada uno fue seleccionado mediante sorteo manual simple, realizado al azar, de entre la totalidad de sobres correspondientes al municipio, y fue introducido en cada valija en la línea de producción y en presencia de delegados de los partidos políticos.

Los directores de Elecciones e Informática, Mario Núñez y Miguel Ángel García, respectivamente, explicaron que, con la implementación de ese método de aleatoriedad cada sobre fue introducido en la valija sin que se pudiera determinar su contenido.

Leonel. Previo a la aclaración de la JCE, Fernández mantuvo su reclamo de que se amplíe la muestra de las mesas a auditar manualmente para corroborar el voto automatizado, al tiempo de asegurar que había sido predeterminada.

“Una muestra que tiene que ser aleatoria no predeterminada, no es que digan hoy cuales mesas van a ser”, expresó Fernández, al insistir en que la JCE debe actuar dentro de la legalidad y transparencia.

Posteriormente, Fernando Fernández, representante del precandidato ante la JCE, declaró que los sobres con las mesas determinadas para la auditoría no se metieron en una tómbola para sacarlos al azar. “Los sobres ya estaban cerrados y el proceso de aleatoriedad si usted no lo certifica no lo puede atestiguar”, dijo, al apuntar que no están “muy contentos con lo que está pasando en la Junta”