Junta Central Electoral reconoce no todas las mesas funcionaron a las 8:00 AM pero dice ahora 100% está normal

La Junta Central Electoral (JCE), encabezada por su Presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, ofreció una rueda de prensa de seguimiento de las elecciones Primarias Simultáneas en la cual informó que las 7,372 mesas de votación que fueron instaladas en los 3,890 recintos electorales de 157 municipios y el Distrito Nacional, funcionan con normalidad en un 100%.

El Magistrado Castaños Guzmán explicó que a las 8 de la mañana no todas las mesas estaban en funcionamiento, debido a incidencias técnicas que se presentan por ser un modelo nuevo, pero que “donde quiera que haya ocurrido una situación y que haya requerido la presencia de nuestros técnicos, ha sido asistida y el Pleno de la JCE afirma que las 7,372 mesas están funcionando bien”.

El Presidente de la JCE manifestó que “el Pleno tiene conocimiento de un herido y esta persona fue intervenida y no ha fallecido. Tenemos también un reporte en Yamasá, pero estos incidentes aislados no tienen necesariamente que ver con el proceso de Primarias, porque no han ocurrido dentro de los recintos. La paz está en la República Dominicana y la declaramos como territorio seguro, y felicitamos al pueblo dominicano por el comportamiento cívico”.

Castaños Guzmán hizo referencia a la gran cantidad de votantes que se han acercado a los recintos de votación y reiteró que donde quiera que llegue la hora del cierre oficial y que haya votantes en las filas, deben dejar a las personas votar. Dijo también que, a nivel de rumor, la institución ha recibido denuncias de Barahona y San Juan de la Majuana, sobre supuestas prácticas de compra de cédulas, lo cual, aseguró será investigado y autorizó a “supervisores y representantes de la Policía Militar Electoral a impedir estos actos que son delitos electorales y perseguibles”.

El Magistrado Julio César Castaños Guzmán estuvo acompañado por los Magistrados Roberto Saladín Selín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, así como por Mario Núñez, Director Nacional de Elecciones; Miguel Ángel García, Director Nacional de Informática de la JCE; Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, Secretario General; Carlos Aguirre, Jefe de la Policía Militar Electoral, y demás funcionarios de la institución.