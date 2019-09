Junta propone plan para reducir deuda de Puerto Rico en 60%

La junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico presentó ayer un plan largamente esperado con el que pretende reducir la deuda de la isla en más de un 60% y salvarla de la bancarrota.

El plan surge tres años después de que el Congreso estadounidense creó la junta y reduciría los pasivos de la isla de US 35,000 millones a US 12,000 millones, una medida que algunos creen ayudaría a aliviar la crisis financiera de Puerto Rico en medio de una recesión que comenzó hace 13 años.

“Hoy hemos tomado un gran paso para dejar atrás la quiebra“, dijo el presidente de la junta directiva, José Carrión. “Tres años después de que el Congreso aprobara PROMESA y a dos años del peor huracán en los últimos 100 años en la historia de Puerto Rico, después de más de una década de declive económico y desorden fiscal, y de que miles s abandonaran la isla en busca de prosperidad, hemos alcanzado un punto de inflexión“, agregó.

Puerto Rico acumuló una deuda de más de US 70,000 millones tras décadas de mala administración, corrupción y endeudamiento excesivo para balancear presupuestos.

En junio de 2015, el gobierno declaró que la deuda era impagable y en mayo de 2017, Puerto Rico presentó la declaración municipal de bancarrota más abultada en la historia de EEUU. Desde entonces se han logrado varios acuerdos con tenedores de bonos.