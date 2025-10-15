Jurado del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2025 concluye proceso deliberación

Este año, el PEL 2025, que se realizará el próximo 28 de octubre a las 6.30 p.m., en el Hotel Sheraton, reconocerá la excelencia periodística en las categorías: Prensa escrita, Audiovisual (Documental, Reportaje de TV, YouTube), Prensa digital, Revista impresa y/o digital, Arte y Cultura, Fotografía, Gastronomía, Turismo Regional, Ecoturismo y Periodismo de Opinión.

Santo Domingo, de octubre de 2025.- El jurado del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL 2025), que cada año organiza la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), concluyó su proceso de deliberación y seleccionó a los ganadores de esta vigésimo primera edición, entre un conjunto de trabajos periodísticos de alta calidad, comprometidos con la promoción del turismo en la República Dominicana.

El jurado, presidido por el destacado periodista Tony Pérez, estuvo integrado además por Luis Felipe Aquino, Gustavo Olivo Peña, Esteban Rosario, Bolívar Troncoso, Oscar Peña, José Antonio Aybar, José Mármol, Edgar Lantigua, Luis Pérez y Caroll Mueses, todos reconocidos profesionales del ámbito periodístico, académico y del sector turístico.

Ceremonia será el 28 de octubre

Adompretur, presidida por Sarah Hernández, informó que la ceremonia de premiación se celebrará el martes 28 de octubre en el Sheraton Santo Domingo Hotel.

La dirección general del PEL 2025 está a cargo de la vicepresidenta de Adompretur, Millizen Uribe, mientras que la producción artística corresponde a la cineasta Dayanna Minier y su productora Zoom Back.

Este año, el PEL 2025 reconocerá la excelencia periodística en las categorías: Prensa escrita, Audiovisual (documental, reportaje de TV, YouTube), Prensa digital, Revista impresa y/o digital, Arte y Cultura, Fotografía, Gastronomía, Turismo Regional, Ecoturismo y Periodismo de Opinión.

Lea más: UASD destaca labor de egresados que lideran instituciones de educación superior

Según establecen las bases, el jurado podrá otorgar una Mención Especial a uno o varios trabajos que, sin haber resultado ganadores en su categoría, hayan obtenido una alta puntuación. Esta distinción no tiene dotación económica ni estatuilla.

Además, se entregará un Reconocimiento Especial a un medio de comunicación que, desde su fundación, haya mostrado un compromiso sostenido con la cobertura y difusión de los temas turísticos, impulsando el desarrollo de este importante sector nacional. Esta distinción será seleccionada por la Junta Directiva de Adompretur.

En el cierre de la ceremonia se otorgará el Gran Premio Epifanio Lantigua 2025, máximo galardón que distingue el trabajo más destacado entre todos los presentados.

En honor a Epifanio Lantigua

El Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua, instituido en honor al periodista Epifanio Lantigua, pionero en la cobertura del sector turismo, reafirma su compromiso con la promoción del periodismo de calidad como herramienta esencial para el fortalecimiento de la industria turística nacional.

Patrocinadores

Esta vigésimo primera edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua cuenta con el patrocinio del Ministerio de Turismo, Banco Popular, Cap Cana, Sheraton Santo Domingo Hotel, Arajet, Logomarca, Fundación El Artístico, Grupo Rescue, entre otras empresas que confían en el turismo dominicano.

Junta Directiva 2025-2027

La Junta Directiva Nacional 2025-2027 está integrada por Sarah Hernández, presidenta; Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, secretaria general; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez, director de Capacitación; Raysa Féliz, directora de Asuntos Regionales; Jairon Severino, director de Relaciones Institucionales; Rosa Lidia Lora, directora de Comunicación y Relaciones Públicas; Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura; Omar Rivera, director de Eventos; y Marcos Cadet, director de Mercadeo.

El Comité de Ética está presidido por Osvaldo Soriano, con Nereyda Álvarez como secretaria, y Marivell Contreras, Carmen Luz Beato y Yubelkys Mejía como miembros.