Juramentan a 1,698 abogados, enfatizando la importancia de la ética judicial

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, afirmó este jueves que la ética es el cimiento sobre el cual descansa la credibilidad del sistema de justicia, y sostuvo que el “derecho sin ética es una estructura vacía”.

El magistrado Molina hizo la afirmación al presidir la audiencia de la XXXV juramentación de abogadas y abogados en honor la “Ética Judicial como pilar de la Justicia”, en la que fueron juramentados(as) 1,698 profesionales del derecho, durante un acto en el que también fueron posicionadas las Comisiones Consultivas Regionales del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial.

Durante su discurso, el Juez presidente indicó que ejercer con ética significa rechazar la corrupción, resistir las presiones indebidas, poner siempre el bienestar colectivo por encima del interés particular, actuar con independencia, incluso cuando eso implique estar contra la corriente.

“La abogacía es una de las columnas vertebrales de la democracia. Defender el Estado de Derecho es asegurar que las reglas sean iguales para todos; es proteger a quienes no tienen voz; es garantizar que los principios constitucionales no sean letra muerta, sino práctica viva en los tribunales, en los despachos y en la calle”, afirmó Molina.

En un contexto significativo, que coincide con la conmemoración del sexagésimo aniversario de la guerra constitucionalista de abril de 1965, el magistrado Molina señaló que los nuevos abogados tienen la misión de contribuir a un sistema de justicia más eficiente, humano y cercano, afirmando que esta es “la mejor manera de honrar a quienes en 1965 arriesgaron sus vidas por preservar la vigencia de la Constitución”.

Asimismo, explicó que el ejercicio del Derecho exige, además de competencia técnica, una profunda independencia y transparencia, cuya confianza de la sociedad debe ser resguardada con cada decisión, acto jurídico, palabra y con cada renuncia a lo indebido.

“La independencia de los jueces y juezas no es un lujo. Es una garantía para la justicia. Y en la labor de los abogados también debe haber un compromiso claro con lo que esto supone. No se dejen desviar por intereses ajenos al Derecho. No permitan que las urgencias del momento opaquen los principios que hoy asumen”, les aconsejó.

El magistrado Molina destacó además que el Poder Judicial dominicano inicia una nueva etapa institucional con el cierre del Edificio de las Cortes del Distrito Nacional, marcando la transición hacia un modelo de justicia plenamente digital, accesible desde cualquier punto del país con total transparencia.

Esta transformación incluye más de 180 salas habilitadas para operar en línea, reafirma el compromiso con una justicia al día, centrada en las personas, ágil, eficiente y confiable, bajo el principio de “100% Acceso = 100% Digital”, garantizando inclusión, seguridad jurídica y eficiencia procesal.

Juramentación de las comisiones consultivas regionales de ética

El Pleno de la SCJ también juramentó a los integrantes de las comisiones consultivas regionales de ética, lo que constituye un paso firme en el fortalecimiento de la cultura ética de nuestro Poder Judicial.

Las comisiones trabajarán de la mano del Comité de Comportamiento Ético y tienen como promover los valores y principios que inspiran la conducta, renuevan la cultura y refuerzan la conciencia ética de todos los servidores judiciales.

Los integrantes de la Comisión Región Central, que abarca los departamentos judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo son los magistrados y magistradas Justiniano Montero Montero, Julio César Canó Alfau, Sarah Veras Almánzar, Félix María Reyes Valdez y Yudelka Villanueva Amadís.

Mientras que la Comisión Región Este, que comprende el departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la integran Nancy Salcedo Fernández, Fernando Abad Mercedes, Ramón Báez Rodríguez, Juan Sabino Ramos y Ana María Pérez Zapata.

Asimismo, la Comisión Región Norte, que comprende los departamentos judiciales de Santiago de los Caballeros, La Vega, San Francisco de Macorís, Montecristi y Puerto Plata, la integra María Garabito Ramírez, Rosemary Elizabeth Veras Peña, Miguelina

Beard Gómez, Marisela Antigua Santos y Henry Almánzar Cuevas.

Finalmente, la Comisión Región Sur, que comprende los departamentos Judiciales de San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona, quedó integrada por Pilar Jiménez Ortiz, Luz del Carmen Matos Díaz, Maritza Suero Sención y Erick Bolívar Vidal Sánchez.