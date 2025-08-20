Juramentan a Alberto Caminero como director de prensa del presidente

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este miércoles a Carlos Alberto Caminero Sánchez, designado por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 461-25, como director de la Dirección de Prensa del Presidente (DPP).

La ceremonia se realizó en el despacho de la Dirección de Prensa del Presidente, en el Palacio Nacional.

Al presidir el traspaso de mando, el ministro Bautista destacó la capacidad y entrega del funcionario designado, al asegurar que su experiencia y compromiso garantizan el buen desempeño de las funciones encomendadas por el presidente Luis Abinader.

“Sabemos que con la experiencia que tiene y el compromiso que siempre ha desmontado va a hacer el trabajo que el presidente Luis Abinader ha puesto en sus manos”., expresó.

Durante el acto protocolar estuvo presente el director saliente, Daniel García Archibald, quien ocupaba el cargo desde 2021, año en que fue creada la institución. También estuvo presente el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna.

Semblanza

Caminero Sánchez inició su carrera periodística en 1982 en el periódico matutino El Sol. Posteriormente, fue subdirector en Radio Mil y en el año 2000 asumió la dirección de Radio Popular.

En televisión, es fundador de los programas Ventana de Noticias (2000) y A la Misma Hora (2016). Ha sido comentarista en Hoy Mismo, transmitido por Color Visión. Actualmente dirige y analiza en el programa Matinal 5 (Telemicro) y conduce En Contacto (Telecentro).

Con más de cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como uno de los editores políticos más influyentes del país, colaborando en medios como El Sol, El Nacional, La Nación y Última Hora.

Desempeño en la función pública

En el sector público, ha ocupado posiciones relevantes, entre ellas director de prensa del Ayuntamiento del Distrito Nacional, durante la gestión de José Francisco Peña Gómez (1983-1990); del Ministerio de Agricultura (1990-1991); y de la Autoridad Portuaria Dominicana (2000-2003).

De 2003 a 2007 fue director de prensa del Senado de la República. Asimismo, formó parte del Gabinete de Comunicación de la Liga Municipal Dominicana (LMD), donde trabajó durante varios años.

Ejercicio gremial

Ha desempeñado importantes funciones en asociaciones periodísticas, como la Secretaría General del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) entre 2005 y 2009. También fue director ejecutivo del Círculo de Cronistas Políticos y es presidente ad vitam de la Asociación de Cronistas Políticos (ACP).

Reconocimientos

Su labor ha sido galardonada en múltiples ocasiones, entre ellas con el premio El Principal del Año (1993), los Premios Independencia en Miami (1997), la Orden al Mérito Civil (2004), la Medalla al Mérito Periodístico del Colegio Dominicano de Periodistas (2022) y un homenaje de la Academia Mundial de Prensa en 2023.