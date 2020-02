Juristas dicen TSE no tiene competencia para conocer acción contra Plan Social

Dos juristas afirmaron ayer que el Tribunal Superior Electoral (TSE) no tiene competencia para conocer la acción de amparo interpuesta por el Frente Amplio contra la directora del Plan Social, Iris Guaba, y el presidente Danilo Medina.

Valentín Medrano y Cándido Simón, indicaron que esa alta corte tampoco tiene facultad para autorizar que el Mandatario sea citado para la audiencia donde se ventilará el recurso.

En declaraciones por separado, los tres coincidieron en que a los jueces del TSE no tiene más alternativa que declarar la inadmisibilidad de la acción por tratarse de un acto administrativo.

Sin embargo, difieren en torno a cuál tribunal compete conocer y decidir el tema.

Cámara de Diputados. Medrano indicó que tanto el artículo 195 del Código Procesal Penal, como el 27 de la Ley 247 de Organización de Administración Pública, exceptúa al presidente de la República de la obligación universal a prestar testimonio.

“Todos los derechos, incluido el constitucional que establece las vías de interpelación de los funcionarios públicos, exceptúan por igual a la figura del presidente de la República (artículo 95 CRD), salvo la facultad de ser acusado por la Cámara de Diputados de conformidad con el artículo 83.1 de la Constitución”, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que la decisión de la presidencia del TSE de autorizar mediante el auto 086-2020 citar al presidente Medina “no tiene apariencia de buen derecho en base al sistema jurídico actual”.

Competencia es de la JCE. Para Simón, la competencia para conocer el recurso de marras corresponde a la Junta Central, conforme a lo establecido en el artículo 277.1 la Ley 15-19 de Régimen Electoral, el cual reza de la siguiente manera:

“Adoptar las medidas cautelares que tengan como propósito hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan ser considerados ilícitos en la campaña electoral y aquellas que fueren necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la presente ley”.

Simón dijo que eso augura que al decidir el fondo de la acción incoada contra Guaba y el presidente Medina, el TSE habrá de declarar su incompetencia y declinar el caso a la JCE.

Candidatos piden renuncia Iris. Mientras se debate el tema de si el TSE tiene o no competencia para conocer de la acción contra la titular del Plan Social y del presidente Medina, dos candidatos a diputados por el Distrito Nacional demandaron ayer la renuncia de la funcionaria.

José Horacio Rodríguez y Eric Ortíz, del Partido Alianza País (AlPaís), depositaron una carta en las oficinas del Plan Social de la Presidencia en la que califican como “muy lamentable e imprudente” la conducta de la funcionaria al autorizar tres procesos de licitación por un monto total de RD$946,801,188 para la adquisición de electrodomésticos, alimentos y material de construcción para ser distribuidos en la población, a partir del 28 de marzo de 2020.

Por este hecho fue que el Frente Amplio (FA) sometió ante el TSE una acción de amparo contra ella y el presidente Medina, que será conocida hoy en audiencia pública a las 10:00 de la mañana.

Lo que esperan del TSE. Los partidos FA y AlPaís esperan que el Gobierno responda por las alegadas violaciones en el proceso de licitación de electrodomésticos que lleva a cabo el Plan de Asistencia Social a pocos días de las elecciones municipales y que han suscitado críticas por su posible uso para fines proselitistas.

Afirman que con eso se viola la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la Constitución y la Ley Electoral. Advierten que si el Mandatario no va al TSE estaría sentando las bases “ para un proceso de ingobernabilidad y quiebre de la institucionalidad del país.

Guillermo Moreno

El candidato presidencial por Alianza País dijo que las ayudas sociales deben ser concedidas sin discriminación. “Iris Guaba cree que somos suecos, ella y el país completo saben que esa inversión, a 10 días de un proceso electoral, no es casual, y mostrar un artículo donde define tal compra como función de la organización es solo palabrerío”.