Justicia de Sudáfrica permitirá a los hombres adoptar el apellido de sus esposas

  • EFE
Justicia de Sudáfrica permitirá a los hombres adoptar el apellido de sus esposas

La Corte Constitucional de Sudáfrica dictaminó este jueves que los hombres podrán adoptar el apellido de sus esposas, tras declarar inconstitucional el artículo de la Ley de Nacimientos y Defunciones del país.

El tribunal, máxima instancia judicial del país, falló a favor de los demandantes, dos parejas de la provincia del Estado Libre (cetro)- Jana Jordaan y Henry Van Der Merwe, por un lado; Jess Donnelly-Bornman y Andreas Nicolas Bornman, por otro; quienes solicitaron derogar el artículo de esa ley en marzo pasado.

Puede leer: Embajadora Angie Martínez presenta credenciales en Seúl 

A Van Der Merwe se le denegó la posibilidad de adoptar el apellido de su esposa, Jordaan, y a Bornman se le negó la posibilidad de combinar su apellido con el de su esposa, Donnelly, según informaron medios locales.  

“Este tribunal considera que la discriminación afecta negativamente tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los hombres, se les niega la posibilidad de adoptar el apellido de su esposa si así lo desean”, dijo la jueza del tribunal Leona Theron durante la lectura del fallo.

“En el caso de las mujeres, los efectos de la medida son mucho más insidiosos (…), refuerzan las normas patriarcales de género que prescriben cómo las mujeres pueden expresar su identidad y convierte esta expresión en una norma gubernamental y cultural relacionada con sus esposos”, agregó la jueza.  

La Corte explicó que la regulación de los apellidos busca evitar la creación de nuevos que no guarden relación con la familia, pero concluyó que la diferenciación establecida por la ley “no cumple un propósito legítimo”, ya que quienes desean cambiar su apellido sólo pueden adoptar el ya existente de su cónyuge.

Los demandantes habían logrado previamente la anulación del artículo en el Tribunal Superior, pero solicitaron a la Corte Constitucional que confirmara el fallo.

La Sociedad de Abogados del Estado Libre se unió al caso judicial en apoyo de las dos parejas y argumentó que, al restringir el derecho del hombre a adoptar el apellido de su esposa, la ley perpetuaba estereotipos perjudiciales, ya que negaba a los hombres la opción que tenían las mujeres.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Justicia de Sudáfrica permitirá a los hombres adoptar el apellido de sus esposas
Justicia de Sudáfrica permitirá a los hombres adoptar el apellido de sus esposas
11 septiembre, 2025
Iglesia pentecostal en Sudáfrica celebra boda masiva de Pascua de 3 mil personas, algunas polígamas
Iglesia pentecostal en Sudáfrica celebra boda masiva de Pascua de 3 mil personas, algunas polígamas
20 abril, 2025
Sudáfrica bajo fuego: una oportunidad para América Latina en un mundo multipolar
Sudáfrica bajo fuego: una oportunidad para América Latina en un mundo multipolar
2 abril, 2025
Los BRICS condenan las sanciones unilaterales sin respaldo ONU y exigen su levantamiento  
Los BRICS condenan las sanciones unilaterales sin respaldo ONU y exigen su levantamiento  
23 octubre, 2024
Los BRICS con mayor crecimiento e importancia
Los BRICS con mayor crecimiento e importancia
21 octubre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 10 de septiembre de 2025

Cámaras indiscretas

Cámaras indiscretas

El 2028 electoral y sus dilemas

El 2028 electoral y sus dilemas

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la frase del presidente Abinader que debemos recordar

Candidaturas independientes y vedetismo político

Candidaturas independientes y vedetismo político

La contratación pública como herramienta de política social: inclusión y desarrollo sostenible en la Ley 47-25

La contratación pública como herramienta de política social: inclusión y desarrollo sostenible en la Ley 47-25

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo