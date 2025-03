Justin Bieber rompió el silencio en medio de rumores sobre su salud: “Siempre me he sentido indigno”

El cantante había generado preocupación en sus seguidores tras mostrarse fumando en sus redes sociales

Justin Bieber ha decidido hablar abiertamente sobre sus sentimientos y su lucha con el síndrome del impostor en un mensaje personal dirigido a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de 31 años sorprendió con un profundo comentario sobre cómo percibe su éxito y el impacto de la opinión pública en su bienestar emocional.

“La gente me ha dicho toda mi vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’, y personalmente siempre me he sentido indigno”, escribió el artista el jueves 13 de marzo. “Como si fuera un fraude”.

“Cuando la gente me dice que me merezco algo, me hace sentir como un estafador. Me digo: ‘Maldición, si tan solo supieran mis pensamientos. Cuán prejuicioso soy, cuán egoísta realmente soy. No estarían diciendo esto’”.

La reflexión de Bieber llega en un momento en el que sus seguidores han expresado preocupación por su apariencia y su estado de salud. (Captura: Instagram/JustinBieber)

El mensaje del cantante estuvo acompañado por la canción “Sneaky Sneaky” de Gold Tiger.

También puede leer: Esto fue lo que encontraron los agentes federales en casa de Tekashi 6ix9ine de Florida

“Escribo todo esto para decir que si te sientes como un fraude, bienvenido al club. Definitivamente me siento poco preparado y no calificado la mayor parte de los días”, expresó.

Preocupación por su estado de salud

El post de Bieber llega en medio de una ola de especulaciones sobre su estado de salud física y mental. Los rumores comenzaron a intensificarse después de que apareciera en fotos con un aspecto visiblemente cansado y más delgado de lo habitual.

Además, a finales de febrero, algunos seguidores expresaron preocupación luego de que compartiera imágenes en las que se lo ve fumando lo que parecía ser un bong de marihuana, mientras sonaba la canción “Hits From The Bong” de Cypress Hill.

Las reacciones no tardaron en llegar en redes sociales. Un usuario comentó: “¿No tienes 30 años? Este es un post que haría un chico de 14. Madura y sé un padre”.

Su representante negó rotundamente los rumores sobre el consumo de drogas. (Instagram/Justin Bieber)

Otro agregó: “Deja las drogas y cría a tu hijo”, mientras que un tercero expresó: “Espero que Jack no tenga que estar alrededor de todo ese humo. Un niño no se merece esto”, según recopiló Daily Mail.

Tras los comentarios por su actitud, el equipo de Bieber salió a desmentir que estuviera usando drogas duras.

“El hecho de que, a pesar de la verdad obvia, la gente siga comprometida con mantener narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas es lamentable”, expresó el representante del canadiense a TMZ. Además, aseguró que Bieber está “en uno de los mejores momentos de su vida” y centrado en su familia y su música.

Otro informante reveló a Us Weekly que el cantante ha pasado por un período de transformación en el último año, alejándose de ciertas amistades y relaciones laborales que ya no le aportaban.

Pese a la controversia en redes, el artista no parece verse afectado por la opinión pública. “No tiene un colapso. Simplemente no le importa lo que la gente piense”, indicó la fuente.

Hailey Bieber optó por abordar rumores añadiendo humor y firmeza a su mensaje. (Instagram-@haileybieber)

Por el momento, el artista ha mostrado cercanía familiar con su esposa y su primogénito. En su reciente cumpleaños, el 1 de marzo, el cantante compartió en Instagram una serie de fotos, incluyendo una en la que tanto él como Hailey sostienen a su bebé Jack. En otra imagen, la modelo lo abraza cálidamente mientras parecen cantar karaoke juntos.

Fuentes cercanas a la pareja afirmaron a Us Weekly que Hailey “es lo más comprensiva posible” con su esposo. “Puede ser difícil para ella, pero siempre está ahí para él”, aseguró un informante. Además, se reportó que Justin se está dedicando activamente a la crianza de su hijo mientras lanza pistas de su eventual regreso a la música.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd