El cantante Justin Bieber le dedicó un hermoso mensaje a su esposa Hailey por su cumpleaños número 26.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de ¨Hold On¨ escribió lo siguiente:

“FELIZ CUMPLEAÑOS (en Japón) A MI SER HUMANO FAVORITO XOXO HACES LA VIDA MÁGICA”, subtituló el cantante las fotos de la pareja abrigados con gorros y pantalones de chándal, apoyados en bambú. “OBSESIONADO CON TODO LO QUE TE RODEA. TE QUIERO BUM BUM”.

Además, la dedicatoria estuvo acompañada de una serie de imágenes donde se ven a ambos besándose mientras están rodeados de arboles de bambú.

Justin y Hailey Bieber

También en otra fílmica se ven a los tortolos alimentando a unos peces en un jardín.

Lee más: Justin Bieber cancela todos sus conciertos hasta enero

La historia de amor de Justin y Hailey

¿Sabías que fue Stephen quien presento a la pareja por primera vez en el Today Show, cuando apenas eran unos adolescentes? El dúo padre-hija luego asistió a la premier de Never Say Never en 2011, en Nueva York, y ambos posaron junto al cantante en la alfombra roja.

La historia de amor de Justin y Hailey es súper tierna, ellos empezaron a salir por primera vez en 2015, pero después se separaron por un tiempo.

El mes pasado, el dúo avivó los rumores de una reconciliación cuando se mostraron muy cariñosos en Miami.

Desde entonces, Justin y Hailey son inseparables, y ahora nos enteramos de esta novedosa propuesta de matrimonio que Justin le hizo a la modelo de 21 años mientras se encontraban de vacaciones en las Bahamas.

«¡Mi corazón es COMPLETAMENTE tuyo y SIEMPRE te pondré primero! Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no querría pasarla con nadie más», dijo Justin a lo que Hailey le respondió en Twitter.

«No estoy segura de qué hice en mi vida para merecer tal felicidad, pero estoy muy agradecida con Dios por darme una persona tan increíble para compartir mi vida. No hay palabras que puedan expresar mi gratitud» ¡Nos encanta esta pareja!

(Con información de Infobae)