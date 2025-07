Justin Bieber utiliza su música para responder a los paparazzi en un álbum muy personal

Justin Bieber lanzó este viernes, por sorpresa, ‘Swag, su séptimo álbum de estudio, con 21 canciones -algunas meras conversaciones- con las que aprovecha para saldar deudas con los paparazzi y responder a quienes le critican y hablan más de su salud mental que de su música.

En algunas de las canciones, a modo de prólogo, aparecen frases dichas por el cantante canadiense en sus habituales peleas con los periodistas que les persiguen a él, a su mujer, Hailey, y a su hijo de diez meses, Jack Blue, con quienes ahora está pasando unos días de vacaciones en Mallorca.

“You just want money. Money, money, money, money, money, money. Get out of here, bro. Money. That’s all you want. You don’t care about human beings. All, you want is money” (“Solo quieres dinero. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. ¡Fuera de aquí, hermano! Dinero. Eso es todo lo que quieres. No te importan los seres humanos. Todo lo que quieres es dinero»).

Esas frases que Bieber gritó en abril a un paparazzi que le esperaba a las puertas de un café, se hicieron virales por el vídeo que se colgó en las redes. Y ahora conforman una especie de introducción en uno de los temas del disco, ‘Butterflies’.

Un álbum que incluye tres colaboraciones -‘Soul Foul’, ‘Therapy Session’ y ‘Standing on Business’- con el cómico Druski que son conversaciones entre los dos en las que reflexionan sobre cosas que le han pasado a Bieber en los últimos meses.

Como otro enfrentamiento de Bieber con un fotógrafo al que espetó- “I’m a dad. I’m a husband. You’re not getting it. It’s not clocking to you. I’m standing on business. I’m a human fucking being an you’re standind around my car at the beach». (“Soy padre. Soy esposo. No lo entiendes. No te cuadra. Estoy trabajando. Soy un maldito ser humano parado junto a mi coche en la playa»).

Palabras que se escuchan de fondo mientras Druski y Bieber hablan de ese momento y el cómico señala que va a ir “a la playa a buscar a esos cabrones».

En ‘Therapy Session’, Bieber afirma- “Siento que he tenido que atravesar muchas luchas como ser humano. Como todos, lo he tenido que afrontar públicamente. Y entonces la gente siempre me pregunta si estoy bien. Y eso empieza a pesarme mucho».

Mientras que en otros cortes del álbum, como ‘Dadz Love’, junto a la rapera Lil B., el mensaje es de más amor y menos odio en el mundo.

No son las únicas colaboraciones del disco, en el que también participan Sexyy Red, el cantante de gospel Marvin Winans -que interpreta en solitario ‘Forgiveness’-, Dijon, Gunna, Cash Cobain o el australiano Eddie Benjamin, además de Eminem, como autor de la letra de ‘Yukon’.

Un álbum inspirado en la “devoción” de Bieber como esposo y padre, como señala un breve comunicado de la discográfica Universal Music.

Es, agrega, “una nueva era musical que ha alimentado una perspectiva más profunda y un sonido más reflexivo, lo que ha dado como resultado algunas de sus canciones más personales hasta el momento».

Tan personal como un tema claramente dedicados a su mujer, ‘Go Baby’ -“That’s my baby, she’s iconic/ iPhone case, lip gloss on it» (“Es mi bebé, es icónica/ Funda de iPhone, brillo de labios»)-.

Una referencia a ‘Elf Beauty’ la marca de belleza de Hailey Bieber, que vendió recientemente por 1.000 millones de dólares, y que, entre otras cosas vendía una carcasa para el móvil con un espacio para llevar el brillo de labios.

Canción con la que trata de zanjar las especulaciones sobre una posible separación de su mujer -hija de Stephen Baldwin-, con la que se casó en 2018.

Muchos detalles en un álbum cuyas fotos de promoción -realizadas por Renell Medrano- muestran tanto al cantante como a Hailey Bieber y su hijo, lo que refuerza el lado íntimo del ‘Swag’, que ha salido a la venta cuatro años después de ‘Justice’, un disco al que siguió, tan solo un mes después, el EP ‘Freedom’.

Por ‘Justice’ obtuvo ocho nominaciones a los Grammy, unos premios que solo ha ganado en dos ocasiones- en 2016, a mejor grabación de Dance por ‘Ehere Are Ü Now’, y en 2021 a de mejor interpretación country por ‘10.000 Hours’