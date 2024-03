El artista multipremiado Justin Timberlake lanza su nuevo sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was a través de RCA Records.

Además, Justin Timberlake lanzará el vídeo musical oficial de su nueva canción, “No Angels”, salió este viernes. El vídeo musical fue dirigido por Ti West.

Tracklist – Everything I Thought It Was

Memphis F**kin’ Up The Disco No Angels Play Technicolor Drown Liar (ft. Fireboy DML) Infinity Sex Love & War Sanctified (ft. Tobe Nwigwe) My Favorite Drug Flame Imagination What Lovers Do Selfish Alone Paradise (ft. *NSYNC) Conditions

Más recientemente, Justin Timberlake actuó en un espectáculo de una sola noche el miércoles 13 de marzo en Los Ángeles, CA, en The Wiltern. A principios de semana, Timberlake hizo una actuación musical especial como invitado en Jimmy Kimmel Live! de ABC, donde interpretó “No Angels”.

El mes pasado, Justin Timberlake lanzó su tema “Drown”, que fue escrito por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Henry Walter, Amy Allen, Kenyon Dixon y producido por Timberlake Louis Bell, Cirkut (Maroon 5, The Weeknd ). A principios de este año, Timberlake lanzó su sencillo y vídeo musical “Selfish”, que obtuvo más de 100 millones de reproducciones en todo el mundo y más de 19 millones de visitas en YouTube. Justin Timberlake también hizo una actuación musical especial como invitado en Saturday Night Live de NBC, donde interpretó su sencillo “Selfish” y “Sanctified” feat. Tobe Nwigwe.

Este lanzamiento sigue al anuncio de Justin Timberlake de su tan esperada gira, The Forget Tomorrow World Tour. Producida por Live Nation, las paradas incluyen actuaciones en Norteamérica y Europa/Reino Unido. Los detalles completos de rutas y emisión de boletos se encuentran a continuación.

FECHAS DE LA GIRA MUNDIAL THE FORGET TOMORROW 2024:

AMÉRICA DEL NORTE – VERANO 2024

Lunes 29 de abril – Vancouver, BC – Rogers Arena

Jueves 2 de mayo – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Viernes 3 de mayo – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Lunes 06 de mayo – San José, CA – Centro SAP en San José

Martes 07 de mayo – San José, CA – Centro SAP en San José

Viernes 10 de mayo – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Sábado 11 de mayo – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Martes 14 de mayo – San Diego, CA – Pechanga Arena San Diego

Viernes 17 de mayo – Inglewood, CA – Foro de Kia

Sábado 18 de mayo – Inglewood, CA – Foro Kia

Martes 21 de mayo – Phoenix, AZ – Footprint Center

Miércoles 29 de mayo – San Antonio, TX – Frost Bank Center

Viernes 31 de mayo – Austin, TX – Moody Center ATX

Sábado 01 de junio – Austin, TX – Moody Center ATX

Martes 04 de junio – Fort Worth, TX – Dickies Arena

Jueves 06 de junio – Tulsa, OK – BOK Center

Lunes 10 de junio – Atlanta, GA – State Farm Arena

Miércoles 12 de junio – Raleigh, Carolina del Norte – PNC Arena

Viernes 14 de junio – Tampa, FL – Amalie Arena

Sábado 15 de junio – Miami, FL – Kaseya Center

Viernes 21 de junio – Chicago, IL – United Center

Sábado 22 de junio – Chicago, IL – United Center

Martes 25 de junio – Nueva York, NY – Madison Square Garden

Miércoles 26 de junio – Nueva York, NY – Madison Square Garden

Sábado 29 de junio – Boston, MA – TD Garden

Domingo 30 de junio – Boston, MA – TD Garden

Miércoles 03 de julio – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

Jueves 04 de julio – Hershey, PA – Estadio Hersheypark

Domingo 07 de julio – Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse

Martes 09 de julio – Lexington, KY – Rupp Arena

EUROPA/REINO UNIDO – VERANO 2024

Viernes 26 de julio – Cracovia, PL – TAURON Arena Cracovia

Sábado 27 de julio – Cracovia, PL – TAURON Arena Cracovia

Martes 30 de julio – Berlín, DE – Uber Arena

Miércoles 31 de julio – Berlín, DE – Uber Arena

Sábado 03 de agosto – Amberes, BE – Sportpaleis Antwerpen

Dom 4 de agosto – Amberes, BE – Sportpaleis Antwerpen

Miércoles 7 de agosto – Birmingham, Reino Unido – Utilita Arena

Jueves 08 de agosto – Manchester, Reino Unido – Cooperativo en vivo

Domingo 11 de agosto – Londres, Reino Unido – The O2

Lunes 12 de agosto – Londres, Reino Unido – The O2

Jueves 15 de agosto – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Viernes 16 de agosto – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Lunes 19 de agosto – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

Miércoles 21 de agosto – Munich, DE – Olympiahalle

Jueves 22 de agosto – Munich, DE – Olympiahalle

Domingo 25 de agosto – Colonia, DE – Lanxess Arena

Lunes 26 de agosto – Colonia, DE – Lanxess Arena

Jueves 29 de agosto – Copenhague, DK – Royal Arena

Viernes 30 de agosto – Copenhague, DK – Royal Arena

Lunes 02 de septiembre – Estocolmo, SE – Tele2 Arena

Miércoles 04 de septiembre – Hamburgo, DE – Barclays Arena

Viernes 06 de septiembre – Lyon – Décines, FR – LDLC Arena

Sábado 07 de septiembre – Lyon – Décines, FR – LDLC Arena

AMÉRICA DEL NORTE – OTOÑO 2024

Martes 04 de octubre – Montreal, QC – Centre Bell

Lunes 07 de octubre – Brooklyn, NY – Barclays Center

Martes 08 de octubre – Newark, Nueva Jersey – Prudential Center

Domingo 13 de octubre – Washington, DC – Capital One Arena

Jueves 17 de octubre – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Viernes 18 de octubre – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Lunes 21 de octubre – Buffalo, NY – KeyBank Center

Miércoles 23 de octubre – Columbus, OH – Nationwide Arena

Viernes 25 de octubre – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Domingo 27 de octubre – Chicago, IL – United Center

Sábado 2 de noviembre – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena

Viernes 08 de noviembre – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

Sábado 9 de noviembre – Orlando, FL – Kia Center

Jueves 14 de noviembre – Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center

Sábado 16 de noviembre – Atlanta, GA – State Farm Arena

Martes 19 de noviembre – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena en Food City Center

Miércoles 20 de noviembre – Louisville, KY – KFC Yum! Centro

Sábado 23 de noviembre – Memphis, TN – FedExForum

Miércoles 04 de diciembre – Houston, TX – Toyota Center

Jueves 06 de diciembre – Dallas, TX – American Airlines Center

Martes 10 de diciembre – North Little Rock, AR – Simmons Bank Arena

Jueves 12 de diciembre – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Sábado 14 de diciembre – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Lunes 16 de diciembre – Indianápolis, IN – Gainbridge Fieldhouse

Información adicional sobre ciudades y fechas a seguir.

Acerca de Justin Timberlake

Justin Timberlake es un artista discográfico, productor, compositor y actor con múltiples talentos. A lo largo de su carrera, ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo, y otros 70 millones de discos como vocalista principal de *NSYNC.

Justin ha ganado diez premios GRAMMY en los géneros pop, dance y R&B, incluidos sus exitosos álbumes en solitario Man of the Woods, The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds y su álbum debut en solitario, Justified, así como sus colaboraciones con Jay. -Z.

Ha obtenido más de 23 mil millones de transmisiones de audio y video en todo el mundo y ganó cuatro premios Emmy por sus memorables temporadas en “Saturday Night Live”.

En la pantalla grande, prestó su voz al fenómeno de la franquicia animada TROLLS de DreamWorks, incluida la tercera entrega, TROLLS BAND TOGETHER de 2023.

Su exitosa grabación «Can’t Stop the Feeling!» de TROLLS fue nominada a “Mejor Canción Original” en los Premios de la Academia 2017.

