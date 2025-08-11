Justin Verlander llega a los 3,500 ponches: Quiénes más lo han logrado 

El lanzador Justin Verlander llegó al domingo a tres ponches de convertirse en el décimo lanzador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar los 3.500 ponches en su carrera.

El lanzador derecho de 42 años no esperó para lograr el hito, ya que se unió al exclusivo club después de ponchar a los tres bateadores en la primera entrada de la derrota de los Gigantes por 8-0 ante los Nacionales en Oracle Park.

Verlander ponchó a seis para elevar su total de bateo a 3,503, pero también permitió cinco carreras con 11 hits, su máximo de la temporada, en cinco entradas. Un final desalentador para un día que comenzó de forma histórica para el infalible miembro del Salón de la Fama.

«Me alegré de llegar, feliz de compartir este momento con la afición», dijo Verlander. «Es un logro increíble. Realmente aprecio el esfuerzo que ha supuesto llegar hasta aquí».

Verlander ponchó a James Wood con una recta de 95.3 mph para abrir la primera entrada y luego hizo que CJ Abrams se fuera con un slider. Permitió hits consecutivos con dos outs a Josh Bell y Paul DeJong, pero logró dejar a ambos corredores varados al ponchar a Nathaniel Lowe con otra recta de 95.2 mph para cerrar la entrada y alcanzar los 3,500 ponches.

Verlander ocupa actualmente el décimo puesto de todos los tiempos en ponches, solo detrás de los otros nueve miembros del club de los 3500: Nolan Ryan (5714), Randy Johnson (4875), Roger Clemens (4672), Steve Carlton (4136), Bert Blyleven (3701), Tom Seaver (3640), Don Sutton (3574), Gaylord Perry (3534) y Walter Johnson (3509).

«Esto demuestra cuánto tiempo lleva haciéndolo, cuánto ha trabajado para ser tan bueno», dijo el tercera base Matt Chapman sobre Verlander. «Estoy emocionado por él. Estoy seguro de que desearía que hoy hubiera sido un poco diferente, pero es algo de lo que estar orgulloso. No es algo que mucha gente haga».