Juventud PLD-NY dice ve indicios dar golpe informativo en primarias

NUEVA YORK. El presidente de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, Iván Canals, manifestó que hay sectores dentro de la organización que paulatinamente están allanando el camino para lo que puede ser una experiencia, evento convulso y peligro.

Sostiene que el precandidato oficialista (Gonzalo Castillo) no quiere que se haga un conteo manual porque no le conviene, ya que la JCE, según su pleno, desde el pasado mes de febrero tenía que auditar el software, el nuevo sistema tecnológico que se va a implementar para elegir los precandidatos, y el organismo electoral no lo hizo.

“Hay expertos de universidades que pueden dar el informe pero no se sabe en sí, aunque tenemos que confiar en ese sistema; no estamos en contra del voto automatizado, pero por qué no se pueden contabilizar los votos y hacer un cruce antes de enviar esos resultados a la sede central, para ver si son verídico, “pero algo huele mal en Dinamarca, algo se está cocinando”, especificó.

“Claramente se ven indicios y aprestos para dar un golpe informático y alterar los resultados de este proceso. Pero lo más traumático, lo que no podemos permitir es que luego de un cruce y se haga el conteo manual algo sea lo digital y otro lo manual, es una pena”, precisó Canals.

Denunció que están comprando cédula y voluntades, y eso no se puede permitir. “La democracia debe ser consolidada y el pueblo tiene que levantarse y votar por la democracia, porque se respete la institucionalidad”, dijo.

Canals emitió dichas declaraciones por el programa que conduce todos los domingos por la emisora “Mía” 105.7 FM, cuya grabación fue enviada a este reportero.