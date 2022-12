Kabosu, la reconocida shiba inu del internet que ha inspirado una numerosa cantidad de memes, videos e incluso tiene una criptomoneda con su cara, se encuentra en un estado de salud muy delicado, después de que le realizaron algunos estudios de sangre.

Su dueña publicó un reel a través de Instagram en el que dio a conocer el noticia de su mascota, “le hicieron un análisis de sangre en el hospital. El doctor me llamó esta tarde y me dijo que estaba en condiciones muy peligrosas”.

El video contiene diferentes fotos donde se ve decaída a Kabosu, incluso hay un clip del perro de 17 años está caminando muy lento y con dificultad. A pesar de la dura situación por la que está pasando, la dueña confía que con el apoyo y cariño que le brindan todos sus seguidores su compañera de vida se podrá reponer.

“Kabo-chan nos ha mostrado milagros muchas veces, esto no tiene fin. Ella nos mostrará de nuevo el milagro que dé esperanza a todos”, aunó Atsuka Sato, cuidadora de la shiba inu, en la publicación.

Entre los comentarios se aprecia como todos los seguidores le externaron su apoyo, incluso el dueño de Cheems, otro perro que se volvió famoso en internet, aseguró que todo iba a estar bien y que todo el mundo está orando por la salud de Kabosu.

Aunque en la publicación no se especificó cuál es el padecimiento que tiene, la situación de la shiba inu ha preocupado a todos sus seguidores, puesto que no muestra en su rostro la misma felicidad que en anteriores publicaciones.

En 2017 surgió el rumor de que Kabosu había muerto, sin embargo sus dueños desmintieron rápidamente la noticia a través de la cuenta verificada de Instagram diciendo que “seguía viva y coleando”, junto con una foto en la que se ve su singular cara mirando de reojo.

En una entrevista en 2020 para el portal Know Your Meme, Atsuka Sato comentó que adoptó al shiba inu justo antes de ser sacrificado. “Kabosu vive en Sakura, prefectura de Chiba. Antes y después de volverse famoso ha vivido sus días muy relajado. Le gusta caminar y comer dos veces al día”, comentó la dueña.

El local en donde se encontraba Kabosu hace algunos años cerró por lo que la llevaron a un centro de bienestar animal, donde le iban aplicar la eutanasia junto con otros 19 perros, por lo que él fue solo uno de los pocos sobrevivientes de esa manada.

La decisión de Atsuka Sato por adoptar a una nueva mascota surgió después de dos años de que había muerto su anterior perro, por lo que decidió volver a compartir sus días con otro canino.

Tras salvarlo de su triste destino en 2010, la shiba inu ha convivido con la familia Sato, quienes además la integran tres hermosos gatos llamados Tsutsuji, Ginnan y Onigiri.

La historia detrás del meme

Su dueña tomó una foto de su perra cuando estaba sentada en un sofá de su apartamento y decidió subirla a su blog personal, sin embargo no contó que con el poder del internet se iba a volver en uno de los caninos más famosos por su mirada de reojo y sus cejas levantadas, convirtiéndose en uno los memes más icónicos de los últimos años.

Pasaron algunos días hasta que uno de los amigos de Atsuka descubrió que su mascota se había convertido en noticia y le enseñó la página en la que hablaban sobre su compañera de vida. “Un amigo lo encontró en un sitio de noticias y me lo contó. Cuando me enteré por primera vez de los memes de Kabosu, me sorprendió mucho”, comentó para la página.

La dueña comentó que al principio todavía no estaba familiarizada con los memes, por lo que no llegó a entender todo el revuelo que causó su perro, consideró que tal vez esto se debe a que en Japón todavía no eran tan conocidos estos gráficos de comedia en esos tiempos.

Atsuka Sato concluyó la entrevista agradeciendo a todos los fans de su perra, que el amor que recibe a diario en sus redes sociales le es muy gratificante ya que hay mucha gente que espera alguna actualización sobre la vida de Kabosu.

