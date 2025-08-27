Kale, el “rey de los superalimentos”: ¿por qué es tan saludable?

El kale es un alimento cuya popularidad ha crecido recientemente, posiblemente debido a sus múltiples beneficios nutricionales y a su versatilidad en la cocina. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este vegetal: sus propiedades, ventajas para la salud y formas de consumo.

Propiedades del kale

El kale, según el reporte publicado en el portal Vitónica también conocido como col rizada, pertenece a la familia de las crucíferas (como el brócoli y la coliflor). Aunque en el pasado se utilizaba principalmente como alimento para animales, hoy en día se ha convertido en un ingrediente habitual en batidos, ensaladas y platos veganos o detox.

Entre sus principales propiedades destacan:

Bajo contenido calórico , gracias a su alta proporción de agua.

, gracias a su alta proporción de agua. Riqueza en minerales como calcio, hierro (en cantidades significativas), magnesio, potasio y zinc.

como calcio, hierro (en cantidades significativas), magnesio, potasio y zinc. Alto contenido proteico , aproximadamente un 10%, con bajo aporte de carbohidratos y cerca de un 3% de fibra.

, aproximadamente un 10%, con bajo aporte de carbohidratos y cerca de un 3% de fibra. Vitaminas esenciales , incluyendo vitamina C (más de 20 mg por cada 100 gramos), vitamina E, A y K.

, incluyendo vitamina C (más de 20 mg por cada 100 gramos), vitamina E, A y K. Bajo contenido de antinutrientes, como fitatos, oxalatos y taninos, en comparación con otras hojas verdes.

Con un aporte energético de aproximadamente 45 calorías por cada 100 gramos, el kale es un alimento ligero pero altamente nutritivo, ideal para quienes buscan mejorar su dieta sin sacrificar sabor ni beneficios.