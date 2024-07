¿Kamala ha ha ha Harris?

Amigo Lector, en interés de darle un poco de hilaridad al proceso eleccionario norteamericano, voy a incurrir en esta parodia de manera que sepan los variados perfiles del personaje de marras y a la vez resaltar sus cualidades e infortunios.

I-RECUENTO BIOGRAFICO BREVE

1. Ascendencia, procedencia,

Kamala Deivi Harris nació el 20 de octubre de 1964, en Oakland en el estado de California, es hija de Donald Harris que es de nacionalidad jamaiquina y de Shyamala Gopalan que es de nacionalidad hindú. Su madre, Shyamala eligió darles a sus hijas nombres sánscritos, (Kamala y Maya), derivados de la mitología hindú para ayudar a preservar su identidad cultural. Su padre, Donald Harris, es un profesor de economía de la Universidad Stanford que emigró de Jamaica en 1961 para cursar estudios de posgrado en economía en la Universidad de California en Berkeley.

NOTA 1.: Kamala Deivi Harris es una política y abogada estadounidense. Actualmente se desempeña como la cuadragésima novena vicepresidenta de los Estados Unidos y asumió el cargo el 20 de enero de 2021, bajo la presidencia de Joe Biden. Aquí hay algunos puntos clave sobre ella:

2.Impronta académica y política

a)-Harris es la primera mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos.

b)-También es la funcionaria de mayor rango de todos los tiempos.

c)-Como asiática americana, tiene la distinción de ser la primera persona de esa descendencia racial, en ocupar el cargo.

d)-Harris comenzó su carrera jurídica en la oficina del fiscal de distrito (DA) del condado de Alameda.

e)-Más tarde se desempeñó como DA de distrito de San Francisco y luego, como fiscal de la ciudad de San Francisco.

f)-En 2010, fue elegida fiscal general de California y reelegida en 2014.

g)-De 2017 a 2021, representó a California como senadora Estadounidense.

h)-Como senador, Harris defendió las leyes de control de armas, la Ley DREAM y la legalización federal del cannabis (marihuana).

i)-También abogó por la reforma fiscal y sanitaria.

j)-Kamala Harris asistió a la Universidad Howard, una universidad históricamente negra en Washington, D.C.

k)-En 1986, se graduó con una Licenciatura en ciencias políticas y economía.

l)-Después de completar sus estudios universitarios, Harris siguió la carrera jurídica.

m)-En 1990, asistió a la Universidad de California, Hastings College of the Law en San Francisco.

n)-En 1994, Harris obtuvo su título de JURIS Doctor (J.D.) de Hastings.

o)-En 1996, Después de terminar la facultad de derecho, aprobó el Examen del Colegio de Abogados de California y se convirtió en abogada autorizada.

II-EL ENTORNO DE KAMALA, EN LA ACTUALIDAD

Amigo Lector, el mundo tiene ahora mucho interés en los eventos recientes que han acontecido en la nación norteamericana. Las próximas 14 semanas, previas a la Convención en Chicago, no se parecerán a nada que ese país haya experimentado políticamente, pero no tengan dudas; esta es una carrera en que ambos partidos pueden y deberían ganar.

El Presidente Joe Biden ha hecho algo difícil y poco común, servir como presidente (que fue un sueño de toda su vida), y cuando finalmente llegó, tuvo que renunciar a eso y a la vez, aceptar que terminar el trabajo significaba pasar la Antorcha.

De ahí que, la vicepresidenta Kamala Harris representa un nuevo comienzo para la política estadounidense. Puede ofrecer una visión esperanzadora y unificadora. Tiene talento, experiencia y está lista para ser presidenta.

El historial y el carácter de la Sra. Harris han sido objeto de mofas, insultos y denostaciones los cuales han permeado las redes sociales a través de una avalancha de desinformación.

Además, Kamala Harris enfrentará desafíos adicionales únicos como la primera mujer negra, del sur de Asia, en encabezar la lista de candidatos de un partido importante. En adición, hay poco tiempo para organizar la campaña en su nombre

III-LA DINAMICA ESPPERADA, EN EL ENTORNO DE KAMALA HARRIS, ANTE EL PANORAMA ELECTORAL NORTEAMERICANO

Después del debate, me planteaba si el Partido Demócrata seguía siendo un verdadero partido político, una organización dedicada a valores e ideas que trascendían a cualquier líder, o si, como antes el Partido Republicano, había sido corrompido hasta convertirse en un vehículo para el gobierno de un solo hombre. Ahora tengo esta óptica:

El Partido Demócrata es un partido político, que quiere ganar; tiene que tomar una decisión: una convención abierta o una coronación de la vicepresidenta Kamala Harris.

Como saben, Joe Biden se postuló funcionalmente sin oposición en las primarias y evitó debates, entrevistas y conferencias de prensa. Los demócratas no supieron hasta que fue casi demasiado tarde que la edad le había cobrado el precio del Poder.

El partido está agotado y cansado de su drama interno. Quiere volver a centrar su atención en Trump. Quiere recaudar dinero, crear operaciones para conseguir el voto y publicar anuncios. Y, el tiempo apremia. Faltan apenas 14 semanas para la convención, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, los días 19–22, de Agosto, de este año en curso.

Al “pasar” la Antorcha a Kamala, surgen interrogantes sobre la reputación de esta. Digamos que, muchos en Washington ven a Harris como un político talentoso sin una visión y un mensaje estables.

Esto así, debido a que la identidad de Harris en California era la de un fiscal moderado e inteligente en materia de delitos. Eso no es lo que el Partido Demócrata quería a nivel nacional en 2020. Por eso Harris intentó aprovechar su momento. Puso en primer plano la historia de su vida, la de su padre jamaicano y su madre india, en un eco de la campaña de Barack Obama. Consciente del éxito de Bernie Sanders en 2016, respaldó Medicare (ARS) para todos, solo para presentar un plan que, sensatamente, no llegó a abolir los seguros privados, pero tampoco que no satisfizo a nadie.

Había otros problemas también. Su oficina en el Senado estuvo mal administrada, al igual que, en los primeros años, su oficina vicepresidencial.

Además, era conocida por consumir mucho personal y tiene pocos asesores que hayan estado con ella el tiempo suficiente para conocerla profundamente. La administración Biden le asignó tareas imposibles, como las causas fundamentales de la crisis fronteriza, que ella nunca tuvo el poder de resolver.

Sin embargo, Harris encontró su lugar en la administración después de convertirse en su principal mensajera sobre el aborto y la Corte Suprema. Ha desarrollado una presencia firme en la campaña electoral.

NOTA 2.: He podido percatarme que, desde la noche del debate, Kamala Harris ha estado corriendo su propia carrera. Desde la primera entrevista que dio esa noche en CNN, donde presentó el caso contra Trump, que Biden no había logrado presentar, Ella ha estado en una posición casi insoportablemente delicada de respaldar absolutamente a Biden y al mismo tiempo mostrar a los demócratas que ella está apta para ocupar su lugar en la cima de la lista. Sus discursos han sido mordaces y claros. Sus entrevistas han sido fuertes e hilarantes (ha ha ha).

NOTA 3.: En Washington, las estimaciones sobre la habilidad y la perspicacia política de Harris habían caído drásticamente desde 2020. Sin embargo, en las últimas semanas, han aumentado drásticamente. Además, grandes donantes han aportado cerca de US$139,000,000.00

NOTA 4.:La a gente se ha entusiasmado con ella. En TikTok circulan vídeos de ella describiendo recetas. Sus bailes se ponen música. No se está conectando sólo porque pueda dar un discurso anti-Trump. Ella se está conectando porque es ella. Algo intangible se ha afianzado.

NOTA 5:.Ahora el partido está convergiendo en torno a ella: cuando Biden se retiró, la respaldó plenamente. Y también lo ha hecho gran parte del resto del partido: ha acumulado el respaldo de otras posibilidades presidenciales de primer nivel, como Gavin Newsom y Josh Shapiro. Elizabeth Warren la respaldó, al igual que Alexandria Ocasio-Cortez. Jared Polis, el gobernador de Colorado, la respaldó, al igual que Andy Beshear, el gobernador de Kentucky. La delegación de Tennessee para la convención demócrata la respaldó. De ahí que, Harris sea una apuesta segura, o incluso el candidato que los demócratas seleccionarían.

IV-APRECIACIONES FINALES DE ESTE PROCESO KAMALISTICO-ELECTORAL

Al final de cuentas, con Kamalita todo podría salir muy bien o, sin importar el camino que se elija, muy frustrante para el Partido Demócrata.

Empero, hay un camino intermedio que los demócratas deberían considerar. Ninguno de los aspirantes de primer nivel desafiará a Harris por la nominación. Pero: ¿Qué pasaría con algunos candidatos de segundo o tercer nivel?

Tal vez Gretchen Whitmer, Shapiro, Kelly y Beshear también deberían hacer sentir su derecho a “ aspirar”.

El Partido Demócrata ha estado actuando como un partido muy dependiente del “Oval Office” (engendro dentro de la Casa Blanca) últimamente.

Quizás debería presentarse en las próximas semanas como un partido, no sólo como una sola persona.

Para ese Partido Demócrata, Trump y Vance tiene problemas para llamar la atención, reacciona volviéndose escandaloso, caótico y agresivo.

Harris tendría que tambalear catastróficamente para perder la nominación. Pero sería bueno para los demócratas y los votantes verla ganar la nominación, no sólo que se la entreguen. Le ayudaría a afinar su mensaje antes de la convención. Podría convencer a quienes todavía dudan de ella. Y si los demócratas debiesen haber aprendido algo del año pasado es que más información sobre su presunto candidato es mejor que menos. Si ella realmente no está a la altura, necesitan saberlo ahora. Pero el objetivo de una exposición no es el miedo. Es para mostrar el talento, sobre todo el del probable campeón; creo que Harris está a la altura.

Como Usted podrá apreciar, amigo Lector, Kamala ha ha ha Harris, ¡NO ES UNA PARODIA, SI NO UN TOLETE DE CANDIDATA!

SALVEDAD FINAL: El hecho que Ella este en esta coyuntura en su país, NO significa que para nosotros, los Dominicanos, podamos aprobar su impronta liberal, digna de una Zurdócrata consumada.