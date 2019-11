Kanye West quiere ser presidente de Estados Unidos en 2024

REDACCIÓN INTERNACIONAL. A lo largo de su carrera profesional Kanye West ha realizado tantos anuncios que finalmente nunca llegaron a materializarse, como su intención de mudarse de regreso a su Chicago natal y revitalizar la escena cultural de la ciudad, que nadie tomó demasiado su anunció en serio cuando hace unos años dijo que tenía planes de convertirse en uno de los próximos presidentes de Estados Unidos.

Sin embargo, el rapero no ha renunciado a esa idea y en su última entrevista reveló que se fija como meta las elecciones de 2024 para poner en marcha su campaña electoral. Para su sorpresa, su declaración de intenciones ha sido recibida este jueves con una carcajada generalizada en el Innovation Festival organizado por Fast Company en Nueva York.

“¿De qué se están riendo?”, preguntó muy serio al público. “No pienso ‘correr’, pienso tomármelo con calma. Todo el mundo dice que Kanye está loco, pero uno de cada tres afroamericanos acabará en la cárcel y todas las celebridades están encerradas porque no pueden hablar con libertad: les da demasiado miedo”, dijo el músico.

Uno de los objetivos de la reinvención de Kanye como figura política pasa por centrarse en el electorado afroamericano, que en su opinión es tratado como una demográfica a la que se le dice a quién votar y qué pensar.

Yo lo he vivido como un diseñador negro en América. No puedes tener una opinión propia… Solo puedes ser el consumidor o parte de una demográfica. En las salas de juntas siempre dicen: ‘Esta es la demográfica negra… este es el candidato a quien se supone que deben de votar. Esto es lo que se supone que tienen que comprar y este es el sándwich de pollo de Popeye que deben de comer’. Yo lo he vivido.

El artista también tiene un mensaje para quienes todavía dudan de que un personaje tan controvertido como él y que genera opiniones tan encontradas pueda llegar a ocupar algún día la Casa Blanca.

“Cada vez que alguien me dice que referirse a uno mismo como multimillonario demuestra una falta absoluta de clase, yo siempre respondo que puede que me cambie legalmente de nombre para llamarme durante un año Christian Genius Billionaire Kanye West [Genio Cristiano Multimillonario Kanye West], hasta que todo el mundo comprenda que eso es exactamente lo que soy”, concluyó.