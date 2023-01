Kanye West se casó en privado con Bianca Censori

Tras dos meses de su divorcio con Kim Kardashian, el rapero Ye, antes Kanye West, se casó con la diseñadora de Yezzy, Bianca Censori.

El polémico empresario estadounidense, realizó la ceremonia de forma privada, según informó el medio TMZ. Cabe mencionar que poco antes de la confesión había sido visto con la diseñadora en el Waldorf Astoria, aunque no se tiene información sobre cuándo inició la relación.

A pesar de esto, el medio señaló que la unión aún no es legal pues no se han firmado los documentos respectivos.

Según Dailymail, no se tiene conocimiento del momento en que el rapero comenzó a salir con Bianca, no obstante, la mujer habría comenzado a trabajar en Yeezy en noviembre de 2020.

Asimismo, labora en el departamento de arquitectura y consiguió el puesto en la empresa después de cursar una maestría en diseño de edificios en la Universidad de Melbourne en Australia.

Kim Kardashian y Kanye West

Además, el lunes pasado Kanye fue captado con Bianca mientras disfrutaban un agradable almuerzo en el restaurante Waldorf Astoria de Beverly Hills.

En las imágenes se puede observar al cantante de Praise God, Good morning, Runaway con unos jeans y una chaqueta color verde oscuro.

Respecto a Censori se le ve con el cabello teñido de rubio y una camisa verde estampada. Ambos “esposos” platican y comen en el sitio.

Este nuevo supuesto enlace matrimonial de Kanye se habría dado en medio de la polémica, pues en 2021 Kim Kardashian le habría solicitado el divorcio al rapero tras siete años de casados.

A pesar de esto, la separación para Kim no fue nada sencilla, pues Ye aseveró en múltiples ocasiones que no estaba de acuerdo con la situación e intentó usar múltiples recursos para que el trámite legal de separación no se llevara a cabo.

Fue en 2022, cuando finalmente los artistas concretaron el divorcio y las condiciones sobre cómo sería la convivencia con sus hijos en común quedaron sentadas.

Bianca Censori (Fuente externa)

En el plano individual, durante los últimos meses, West tampoco ha escapado del ojo público pues ha sido duramente criticado tras realizar comentarios antisemitas e, incluso, en una de sus más recientes polémicas, el famoso acudió a una entrevista con el blog de ultraderecha Infowars en donde externó su visión favorable sobre Hitler y negó el Holocausto.

Como si esto no fuera suficiente, el almuerzo de Ye con Bianca se dio unos días después de que reapareciera públicamente, tras especulaciones que apuntaban a que estaba desaparecido.

Y es que, según US Sun el ex manager de Kanye, Thomas St. John, denunció que el artista se estaba escondiendo de él, pues requería entregarle unos documentos legales derivados de una denuncia que interpuso en su contra por 4.5 millones de dólares, pero no conseguía localizarlo.

De acuerdo con los documentos obtenidos por dicho medio, Tomas habría demandado a Ye porque aparentemente el famoso no le pagó por el periodo garantizadeo de 18 meses que trabajó como asesor financiero y director.

Aparentemente, el sueldo que recibiría sería de USD 300 mil al mes, peroal final solo laboró tres meses, porque el rapero lo habría despedido de una forma “acalorada y agresiva”.