Karen Ricardo: RD no merece que se le venda cuentos

La precandidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, manifestó este martes que la República Dominicana no merece que se le venda cuentos, por lo que considera ser la mejor opción para tomar las riendas del país en 2024.

“Karen es una dirigente probada y la República Dominicana merece que no se le venda cuentos, merece personas que puedan tener autoridad y sin cuentas pendientes. Con una trayectoria que todos hayan podido ver y seguir”, dijo tras ser cuestionada de porqué debe ser escogida por encima de sus demás compañeros aspirantes a la misma posición.

Durante una entrevista en el programa radial “El Rumbo de la Mañana”, por la 98.5 FM, Ricardo aseguró estar dispuesta a debatir su propuesta presidencial con el actual mandatario Luis Abinader, pues su prioridad es el bienestar nacional.

“Estoy dispuesta no a desafiar, Karen Ricardo está dispuesta a debatir su propuesta presidencial con el mismísimo presidente de la República y todo su gabinete. No importa partido no importa color, yo quiero una mejor República Dominicana”, sostuvo.

Respecto a su trayectoria política, precisó que los peldaños que ha logrado escalar lo ha conseguido siendo una persona temerosa de Dios, característica que siempre la ha definido en cada área de su vida.

Indicó además que, actualmente la población se siente decepcionada de la gestión gubernamental, la cual no estaba preparada para administrar el Estado dominicano.

“Generó (el PRM) una expectativa que desbordó hasta sus propias capacidades, lamentablemente no se prepararon para gobernar la República Dominicana, no se prepararon para dirigir ninguna institución en especial, ni siquiera dieron seguimiento a un plan que estaba ahí con metas presidenciales cumplidas y por cumplir”, enfatizó.