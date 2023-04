Tras los rumores de un supuesto embarazo, la comunicadora Karen Yapoort aclaró este jueves que no lo está, y sólo tiene unas “libritas de más”.

Así lo dio a conocer a través de un video publicado en sus historias de Instagram, donde expresó lo siguiente:

“Señores, entonces yo no puedo dejar de teñirme tres días porque de una vez estoy embarazada, no puedo coger unas libritas de más que de una vez estoy embarazada. Les voy a decir la verdad: yo tengo alrededor de ocho o nueve días en el bote nuevo y es come y come”, explicó.

Karen Yapoort hablando

Añadió que por el momento no tendrá bebé, ya que ¨tenemos proyectos personales. El Hilton Garden Inn abre ya mismo, hay que dedicarle tiempo y estos muchachos me tienen loca, no me dejan dormir, no me dejan ser… muchachos por ahora no, después ”.

Finalmente, Yapoort se mostró sorprendida porque personas ya habían confirmado la noticia, tanto que la hizo cuestionar si debía o no realizarse una prueba.

Karen Yapoort muestra su abdomen

¿Por qué surge el rumor?

Los cibernautas cuestionaron que en esta Semana Santa no haya lucido su ¨cuerpazo¨, a tal punto, de asegurar que la misma puede que esté a la dulce espera.

Además, en una publicación que hizo este miércoles la presentadora de televisión se ve sentada, con un abdomen un poco abultado y le dejaron miles de comentarios al respecto.

¨¿Y cuándo vas a dar la noticia del 3ro?¨, ¨Está embaraza y se nota woooo¨, ¨ Preñadísima¨, son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Karen Yapoort cuando se le ve una ¨barriguita¨

Mientras, que otro no dudó en reafirmar el comentario: ¨No es casualidad que no haya subido la foto en bikini en Semana Santa, eso disque para dejar brillar a otras no te lo creo, tú nunca has pensado tanto en si otras brillan o no, el brillo eres tú¨.

Se recuerda que Yapoort actualmente tiene dos hijos, (Ever y Eiren Elif) y está casada con el expelotero de Grandes Ligas Edwin Encarnación.