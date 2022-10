Karen Yapoort habla de su matrimonio con Edwin Encarnación

La comunicadora Karen Yapoort habló todas los cambios que ha tenido su vida tras contraer matrimonio con el pelotero Edwin Encarnación.

¨Muchas cosas han cambiado, muchas cosas buenas…en mi matrimonio las bajas mías no han llegado gracias a Dios¨, explicó.

Describió además la experiencia de ser madre de sus dos hijos, Ever y Eiren.

Lee más: Karen Yapoort prefiere a Hony Estrella sobre Gabi Desangles y esta es la razón

También leer: Así luce Karen Yapoort a punto de dar a luz

¨Mis dos niños preciosos me han cambiado la vida ya no es el mismo tiempo, las mujeres que nos gusta cuidarnos tendemos a dedicarnos muchísimo tiempo, y ese tiempo para mí ya no existe¨, indicó.

Sobre las constantes críticas que recibe por parte de sus seguidores sobre sus ostentosas publicaciones, esta le respondió lo siguiente:

¨El ser humano debe de enfocarse en qué es lo que yo estoy haciendo, y que me ha funcionado, en vez de criticar.