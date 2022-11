Karen Yapoort vuelve a usar 5 años después su vestido de boda

La presentadora de televisión, Karen Yapoort, celebró su quinto aniversario de bodas luciendo su vestido de bodas, tras casarse con el expelotero de Grandes Ligas Edwin Encarnación.

Además, compartió un video de tres minutos donde destacó cada uno de los detalles de esta lujosa prenda diseñada por Giannina Azar y muestra a sus dos hijos (Ever y Eiren Elif).

Pese a que su esposo no apareció en el video, si fueron agregadas las imágenes del día de la unión matrimonial, la cual fue realizada el 26 de noviembre del 2017.

¨Hoy , a justo 5 años de haber tomado la decisión más importante de mi vida ,decidí abrír el Cuarto de los recuerdos … volver a ver mi vestido de novias Con el que siempre soñé , tocarlo y volver a usarlo., me llevo a recordar aquel único irrepetible y mágico momento .. tocar y abrazar el traje de mi esposo y recordar lo guapo que lucía , simplemente un recuerdo encantador ¨, posteó.

Finalizó diciendo ¨Se me dio volver a usar mi mágico vestido de novias #happyaniversary❤️ #5toaniversario¨.

Karen Yapoort habla de su matrimonio con Edwin Encarnación

La comunicadora Karen Yapoort habló todas los cambios que ha tenido su vida tras contraer matrimonio con el pelotero Edwin Encarnación.

¨Muchas cosas han cambiado, muchas cosas buenas…en mi matrimonio las bajas mías no han llegado gracias a Dios¨, explicó.

Describió además la experiencia de ser madre de sus dos hijos, Ever y Eiren.

¨Mis dos niños preciosos me han cambiado la vida ya no es el mismo tiempo, las mujeres que nos gusta cuidarnos tendemos a dedicarnos muchísimo tiempo, y ese tiempo para mí ya no existe¨, indicó.

Sobre las constantes críticas que recibe por parte de sus seguidores sobre sus ostentosas publicaciones, esta le respondió lo siguiente:

¨El ser humano debe de enfocarse en qué es lo que yo estoy haciendo, y que me ha funcionado, en vez de criticar.

Sobre la boda

En la boda estuvieron presente, personalidades destacadas en los medios de comunicación en el país, algunos peloteros, además de sus familiares, quienes dieron dijeron presentes, tras en San Valentin de este año, los tórtolos comprometerse.

Los invitados disfrutaron de una ceremonia espectacular, donde la parte musical estuvo a cargo Hector Acosta (El torito), Anthony Santos (El mayimbe), y Ozuna.