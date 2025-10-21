Karl-Anthony Towns encabeza los representantes latinos en NBA

El dominicano Karl-Anthony Towns, aspirante al anillo en los New York Knicks, el dominicano Al Horford, que cambió este verano los Boston Celtics por los Golden State Warriors, y el mexicano Jaime Jáquez Jr., promesa de los Miami Heat, son las caras más representativas del talento latino este año en la NBA.

El objetivo de los tres es emular lo que ya logró Horford en 2024 con los Celtics, cuando conquistó el título de campeón de la NBA tras vencer a los Dallas Mavericks en las Finales.

Puede leer: Nómina del posible equipo dominicano para Clásico Mundial es realmente asombrosa

Karl-Anthony Towns, el aspirante que lidera a los latinos en la NBA

Karl-Anthony Towns

El que más cerca parece tenerlo es Towns, quien la última campaña fue protagonista del asalto más serio de los Knicks al campeonato en un cuarto de siglo, pero los Indiana Pacers derrotaron al equipo de la Gran Manzana en las finales de conferencia.

En su primer año en Nueva York, el dominicano formó una dupla excepcional con el escolta Jalen Brunson que impulsó a los Knicks al tercer puesto de la Conferencia Este con 51 victorias en temporada regular, cifra récord desde 2013.

Towns, que en noviembre cumplirá 30 años, promedió 24,4 puntos por partido y se destacó como el segundo máximo reboteador de la liga con 12,8 capturas por noche, lo que le valió hacer parte del tercer equipo All-NBA al término de la temporada.

Sin embargo, el desempeño del equipo en ‘playoffs’ pareció ser insuficiente para la directiva de Nueva York, que apostó este verano por un cambio en el banquillo al reemplazar a Tom Thibodeau por Mike Brown.

Además, extendieron el contrato del alero Mikal Bridges, tercera punta de lanza del equipo, y se hicieron con dos agentes libres de alto valor para la segunda unidad: Jordan Clarkson, y el francés Guerschon Yabusele, lo que parece haber mejorado todavía más la plantilla del que será uno de los principales candidatos al anillo en el Este.

Al Horford, el campeón

Al Horford

La incertidumbre que causó en Boston la rotura del tendón de Aquiles de Jayson Tatum, quien no se sabe si jugará esta temporada, llevó este verano a Horford, de 39 años, a mudarse al otro extremo del país para pelear por su segundo anillo.

Aunque los Golden State Warriors cayeron como los Celtics en segunda ronda de los ‘playoffs’ la temporada pasada, la franquicia de California terminó el año en tendencia positiva tras la incorporación del alero Jimmy Butler a mitad de curso, un movimiento que amplió su arsenal ofensivo más allá de Stephen Curry.

El fichaje de Horford, que promedió 9 puntos y 6,2 rebotes por partido el año pasado, traerá los centímetros que los Warriors perdieron con la marcha de Kevon Looney este verano, y además la capacidad ofensiva y la movilidad del dominicano es superior.

Jaime Jáquez Jr., la promesa

Después de un primer año notable en el que fue incluido en el primer equipo de novatos de la NBA, los números de Jáquez Jr. se resintieron la temporada pasada hasta los 8,6 puntos en 20,7 minutos por encuentro.

Su tercera campaña en la NBA, tras ser elegido en la posición 18 del Draft de 2023, debería ser la de su confirmación, sobre todo a la vista de la transición que atraviesan los Heat, quienes finalizaron como subcampeones de la NBA en 2023 pero llevan dos años cayendo en primera ronda.

Sin embargo, la incorporación en verano del alero Norman Powell mediante traspaso a tres bandas con Utah Jazz y Los Angeles Clippers, parece haber sumado nueva competencia para Jáquez Jr.

En lo que va de pretemporada, el mexicano ha sumado buenas actuaciones saliendo siempre desde el banquillo, y ha logrado dobles dígitos en anotación en dos partidos.