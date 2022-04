Karl Towns con misión de guiar a Wolves a los playoffs de NBA

El dominicano Karl Towns será clave en el éxito o no de los Timberwolves.

La serie de Play-in arranca con partidos entre los Cavaliers y los Nets en el Este, y los Clippers y Wolves en el Oeste

El dominicano Karl-Anthony Towns pasó su primer examen excelentes calificaciones. Y no es para menos, ya que el pívot fue figura clave para que Minnesota Timberwolves finalizara en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste con marca de 44-38.



Pero el panorama no termina ahí, ya que desde hoy, a partir de las 9:30 de la noche, enfrentarán a los Angeles Clippers (42-40) en busca de sellar su 7mo lugar, en la apertura del Play-in para conocer a los últimos invitados a los playoffs de la NBA.



El encuentro será celebrado en el Target Center de Mineápolis, Minnesota. El ganador del partido asegura directo su pase a los playoffs, y el perdedor tendría otra oportunidad, ya que enfrentará al ganador del duelo mañana entre San Antonio Spurs y los Pelicans de New Orleans, ocupantes del noveno y décimo puesto, por lo que el perdedor quedará eliminado.

De su lado, en la Conferencia Este, el primer enfrentamiento sería entre Cleveland Cavaliers y los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving.

Los Nets salen ligeramente favoritos para ganar el juego, pese a concluir la contienda regular con igual récord que los Cavaliers, 44-38. El perdedor chocará con el ganador entre Charlotte Hornets y Atlanta Hawks, quienes se enfrentan mañana miércoles, a las 7:00 de la noche. Los Hawks (43-39) finalizaron empatados con los Hornets en el noveno puesto.

Equipos sembrados en sus respectivos puestos.

La serie regular de la temporada del 2022 concluyó el pasado domingo con la celebración de varios encuentros.

Los equipos de Miami Heat y Phoenix Suns concluyeron con los mejores récord en sus respectivas conferencias.



Los Suns, liderados por Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton, Mikal Bridges, entre otros, obtuvieron la mayor cantidad de victorias con 64, por lo que buscarán regresar a las Finales de la NBA tras caer la pasada temporada ante Milwaukee Bucks.



De su lado, los Heat superaron a Boston Celtics (51-31) y Milwaukee Bucks (51-31), actuales monarcas, con foja de 53-29.



Es bueno señalar que en en el Este también clasificaron, además de Heat, Boston y Milwaukee, Filadelfia Sixers (51-31), Toronto Raptors (48-34) y Chicago Bulls (46-36). En el Oeste, Suns, Memphis Grizzlies (56-26), Golden State (53-29), Dallas (52-30), Utah (49-33) y los Nuggets con foja de 48-30.

