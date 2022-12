Karol G afirma que nunca haría un dueto con Adele 

La cantante Karol G confesó que no grabaría con la artista británica Adele debido a la incompatibilidad de estilos musicales que existen entre ambas.

“He tenido oportunidades muy grandes de colaboraciones que yo simplemente he dicho que no porque siento que aunque por más que me guste el artista… Por ejemplo, Adele es una reina, Adele es increíble, su música es de otro planeta, no va a pasar porque somos de estilos muy diferentes, pero poniendo un ejemplo, no encargaríamos en la misma canción”, dijo.

Añadió además que “admiro muchos artistas con los que no fluye o no se ve especial si colaboramos, entonces como que yo con las colaboraciones como que sí las pienso mucho, como que vayan a tener un sentido, que cuando pase sea algo como especial, no porque sí, que sea una buena canción o que por lo menos a mí me parezca una gran canción”.

La nota remarca asimismo que el sencillo “Easy On Me” -del citado disco «30»- alcanzó el número 1 en más de 20 mercados, como el de Estados Unidos, donde se convirtió en el tercer trabajo de la británica en llegar a lo más alto de la lista Billboard Hot 100.

Explicó que aunque admira a la intérprete de “Someone like you”, entiende que no podrían realizar un tema juntas, como le ha ocurrido en otras ocasiones en las que ha tenido que rechazar algunas colaboraciones.

La exponente urbana dio estas declaraciones durante una entrevista con el comediante puertorriqueño Chente Ydrach.