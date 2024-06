Karol G anunció el estreno de su nuevo tema titulado “Si antes te hubiera conocido”, el video musical grabado en República Dominicana, específicamente en San Pedro de Macorís el pasado 23 de mayo.

El lanzamiento, de acuerdo a lo publicado por la artista en sus redes sociales, está programado para el próximo 20 de junio del 2024.

Durante su presentación en el país en marzo pasado, la colombiana agradeció el respaldo de miles de dominicanos que asistieron a sus dos conciertos ofrecidos durante dos días en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

«RD me regalaste dos noches increíbles. Qué sabor, qué energía, qué amor. Me sorprendiste y me voy infinitamente agradecida. Los amo», publicó la artista en su red social Instagram.