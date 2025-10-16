Karol G sorprendió al público al desfilar con un enterizo rojo y unas enormes alas como los ángeles representativos de la marca - crédito REUTERS/Brendan McDermid

La cantante Karol G se convirtió en una de las protagonistas del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado en Nueva York, al ofrecer una actuación que fusionó música latina y moda desde lencería hasta prendas de vestir para las más jóvenes.

Durante su presentación en el escenario, la colombiana desplegó su talento en uno de los escenarios más emblemáticos del espectáculo global, acompañada en la apertura por la modelo Bella Hadid, quien abrió la pasarela vestida con lencería roja y una capa que marcó el tono dramático de su desfile.

Adicionalmente, la cantante paisa interpretó dos canciones de su álbum Tropicoqueta: Ivonny bonita y Latina Foreva.

¿Qué simboliza su impactante presentación?

Por otro lado, la presencia de la cantante se integró a la narrativa visual del show, cuya selección cromática estuvo dominada por el color rojo, presente tanto en la indumentaria de las modelos como en el vestuario de la artista.

El momento culminante llegó cuando Karol G apareció desde el fondo del escenario vestida con un enterizo rojo escarlata, al que sumó unas alas de gran tamaño, replicando el aspecto de uno de los ángeles de la marca.

Destaca la ovación que provocó la actuación, por la fusión entre el sello latino y la propuesta visual de un evento que reúne a las máximas figuras del modelaje y la moda internacional.

Con Latina Foreva, Karol G recorrió toda la pasarela, realizando pasos de reguetón característicos de su estilo, un gesto que recibió el reconocimiento inmediato del público.

Tras su participación, la artista compartió un video de la presentación en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó emotiva por el momento que acababa de vivir en el escenario: “Oficialmente un Angelito de Victoria Secret.

LATINA FOREVA”, publicación que recibió miles de comentarios y reacciones de seguidores y colegas en la industria.

El espectáculo estuvo marcado por la presencia de una artista latina por segunda vez para la marca – crédito REUTERS/Brendan McDermid



Esta declaración refleja la importancia que Karol G concede a su presencia en una plataforma de alcance global, al tiempo que refuerza el impacto de la música latina en el espectáculo de Victoria’s Secret.

El desfile, reconocido por su despliegue escénico y la proyección internacional de sus invitados, mantuvo la atención de la audiencia a través de presentaciones en vivo que buscaron generar momentos memorables para la marca y sus protagonistas.

La participación de la cantante se suma a una lista de colaboraciones latinoamericanas que continúan posicionando a la región en el mapa de la industria musical y de la moda.



