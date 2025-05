La cantante Karol G ha compartido en distintos escenarios reflexiones profundas sobre el amor, su éxito y experiencia como mujer en la industria musical.

Por eso a continuación, te presento 10 frases destacadas que capturan su visión y evolución personal:

El amor

1 . «Yo me puse triple M: más buena, más dura, más level.», expresó en su canción TQG junto a Shakira.

2. “La carrera que nosotros tenemos no es fácil; es difícil encontrar a alguien que entienda que, muchas veces, tenemos mucho tiempo aparte o que comprenda la naturaleza de nuestro trabajo. Él también se dedica a lo mismo”- entrevista En “Today Show de NBC”.

3. “Es un alma especial, y es un verdadero placer tenerlo en mi vida. Él entiende lo que yo hago, y yo también comprendo lo que él hace. Eso hace que la relación sea mucho más saludable”, añadió.

4. «No te pongas triste, mami, no llores, que él se la perdió y otra como tú no va a tener»- Tema: Mañana será bonito.

Karol G. GETTY IMAGES



El éxito

5. «Yo vine a cambiarte las reglas del juego / Te crees bien malo / Yo te bajo el ego» (Muñeco de lego). Aquí Karol G comienza a marcar terreno y a expresar muy claramente su cometido en la música.

6. «Tú estás donde estás hoy, por lo que hiciste y dejaste de hacer ayer y estarás donde estarás mañana por lo que hagas y dejes de hacer hoy… Tú puedes lograr eso que sueñas EMPEZANDO HOY! Hágale pues!!!» (Twitter, 2021).

7. «Por más que me tiren, no cojo lucha, la que me fronteó, de aquí no se escucha»- Canción Bichota.

Ser mujer en la música

8. «Todas las personas con las que trabajé me hicieron propuestas indecentes o querían algo a cambio. Pero mi papá empezó a trabajar conmigo y he ido esquivando muchos obstáculos». (Entrevista en El País, 2018)

9. «Se volvió una misión tratar de llevar ese mensaje de seguridad, de querernos a nosotros mismos. Cuando tú no tienes a quién amar, estás tú misma. Tienes que quererte (…) Es algo con lo que me despierto todos los días, que quiero compartir con los demás para que se sientan igual». (Declaraciones para Vogue México, 2022).

10. «Tenemos que colaborar entre mujeres para consolidar todo lo bueno que está pasando» (El País, 2018).