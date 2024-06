En la nueva edición de la revista, Vogue Karol G aparece como portada y personalidad principal. En medio de las fotos y la entrevista hubo espacio para abordar temas importantes, entre los cuales está el de la salud mental de la artista.

“He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia”, fueron las palabras con las que reveló la colombiana la situación que pocos conocen de ella.

A sus 33 años, Carolina Giraldo posó para la reconocida revista de España y sorprendió con fotos en un look conceptual de los años 90 y 2000, luciendo unas cejas muy finas.

En esta oportunidad, la artista de Medellín se dejó ver vulnerable y habló de intimidades de su vida con las que se acercó más a su público, ya que abordó temas como la terapia y la salud mental, que se han vuelto más comunes entre las conversaciones de las personas.

Karol G se encuentra en su gira musical Mañana será bonito por Europa y la producción de Vogue no dejó pasar la oportunidad de acercarse a ella en este espacio para tener una entrevista. Fue así como la mujer accedió y reveló detalles de lo que ha vivido tras el lanzamiento de su álbum más exitoso hasta ahora y de cómo ha manejado ciertas situaciones de su vida.

“Gracias a Eva Blanco y Vogue España por la entrevista, por tener una conversación conmigo tan humana, tan sensible y tan acorde al momento de vida que estoy teniendo”, escribió Carolina Giraldo junto a la publicación con la que anunció la portada.

Así fue la entrevista y la sesión de fotos de Karol G para la revista Vogue España – crédito @karolg/IG

De acuerdo con sus declaraciones, ha tenido poco tiempo para descansar en los últimos meses, pues como lo ha dejado conocer en sus redes sociales, ha estado creando música, viajando, dando conciertos por el mundo y en pasarelas de moda.

Sin embargo, fue clara en explicar que disfruta de su trabajo y de los espacios en los que se dedica a hacer música. “Me siento bien porque estoy más tranquila cuando sé que estoy exprimiendo todo lo que me está pasando”, dijo la cantante en la entrevista.

En la misma conversación, la cantante confesó que es consciente de que está atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera profesional y de su vida privada, pero esto no ha sido razón para siempre subir a presentarse frente a su público con la mejor energía.

Lo anterior porque en varias oportunidades ha experimentado momentos complicados. Y estas vivencias han hecho que también se sienta de tal forma que le ha tocado pedir ayudar profesional, pues reconoció que ha tenido ansiedad.

“He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender por qué me siento así. Y, en ese aspecto, no me avergonzaría, el día de mañana, tener que decir que necesito una pausa, que necesito trabajar en mi mente o en mi corazón”, confesó Karol G frente a su salud mental y emocional.

Karol G aprovechó el espacio para explicar lo que para ella hizo que se volviera importante apropiarse del relato sexual y contar sus experiencias en sus propios términos y ponerlos en sus canciones.

“Una experiencia específica que hizo que, dentro de mí, se rompiera cualquier tipo de miedo o de coerción. Cuando saqué Mi cama, en 2018, hubo un público que enloqueció y me destruyó porque una mujer se atrevió a decir que su cama sonaba. Recuerdo muy bien que tuve una entrevista en México donde una periodista me dijo que le avergonzaba como mujer saber que existiera una artista como yo que se hubiera atrevido a decir en una canción que su cama sonaba. Eso me sorprendió demasiado. Y le contesté: ‘Mi reina, ¿tu cama suena? ¿No suena? ¿Tienes intimidad?’. Y me dijo que sí, pero que las mujeres no lo cuentan. Esa entrevista me dio una rebeldía que no tenía antes. Pensé: ‘Si haga lo que haga al final del día van a hablar, pues que hablen de todo lo que tengo para decir’”, confesó la cantante.

Cabe mencionar que Karol G también fue buscada porque Vogue porque se ha convertido en un referente en materia de moda, pues ha sido invitada a varios eventos importantes de esa industria y en sus conciertos sus looks dan mucho de qué hablar, ya que no pasan desapercibidos.